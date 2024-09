Zelensky anuncia a reestruturação da liderança do governo, com Kuleba também renunciando.

"Precisamos de um novo começo", foi a resposta de Zelensky a uma pergunta sobre os motivos da reformulação do governo. "E essas ações estão interligadas com o fortalecimento de nossas forças em vários setores." A Ucrânia vem suportando a invasão russa há aproximadamente dois anos e meio. Zelensky expressou sua gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro, acrescentando.

Na terça-feira à noite, o líder da fração do partido Servidor do Povo, David Arakhamia, revelou que pelo menos seis oficiais do governo haviam apresentado suas renúncias. Entre eles estavam os ministros das indústrias estratégicas, justiça e proteção ambiental. Arakhamia declarou um "dia de renúncia" para o dia seguinte.

Na quarta-feira de manhã, o presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk, anunciou que o ministro das Relações Exteriores, Kuleba, também havia apresentado sua renúncia. Ao longo do dia, os deputados aceitaram as renúncias de quatro ministros, a demissão de um vice-primeiro-ministro não foi apoiada por votos suficientes, e a votação da renúncia de Kuleba foi adiada para quinta-feira, de acordo com fontes parlamentares.

Os motivos da renúncia do chefe da diplomacia ucraniana, Kuleba, não foram inicialmente revelados. No entanto, havia rumores há semanas sobre a iminente saída de Kuleba do governo.

Kuleba está no cargo desde 2020. Com 43 anos, ele é muito popular em seu país natal e amplamente reconhecido internacionalmente. Desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, ele tem defendido o apoio internacional e a imposição de sanções contra Moscou no exterior.

De acordo com a mídia ucraniana, Kuleba deve ser substituído por seu atual vice, Andriy Sybiga, um ex-vice-chefe da administração presidencial. A nomeação de Sybiga como vice de Kuleba em abril foi vista como uma tentativa da administração presidencial de exercer mais influência sobre o Ministério das Relações Exteriores. As novas nomeações do gabinete devem ser anunciadas a partir de quinta-feira, de acordo com Arakhamia.

De acordo com a AFP da administração presidencial, Zelensky e Kuleba pretendem "discutir e decidir" sobre seu futuro papel. Há especulações de que Kuleba possa ser encarregado de liderar a candidatura da Ucrânia à adesão à NATO assim que possível.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock (Verdes), lamentou a renúncia de seu colega, escrevendo na plataforma online X, "Há poucos indivíduos com quem tenho colaborado tão de perto". Ela acrescentou que era difícil para um colega tão respeitado deixar.

Enquanto isso, os ataques aéreos russos contínuos na Ucrânia prosseguiram. No dia seguinte a um ataque particularmente intenso que resultou em mais de 50 mortes no centro da Ucrânia, as autoridades relataram ataques na cidade ocidental ucraniana de Lviv.

De acordo com a procuradoria, sete pessoas morreram no bombardeio noturno, incluindo crianças. De acordo com a administração militar regional, 53 pessoas ficaram feridas em Lviv.

Mais de 50 edifícios foram danificados no centro histórico, incluindo dois estabelecimentos médicos e duas escolas, de acordo com o Ministério da Cultura. De acordo com o governador regional, Maksym Kozytskyi, pelo menos sete edifícios arquitetonicamente significativos na Cidade Velha, Patrimônio Mundial da UNESCO, foram afetados.

De acordo com o exército ucraniano, o ataque a Lviv fez parte de um ataque maciço envolvendo 13 mísseis e 29 drones. De acordo com seus relatórios, a força aérea interceptou sete mísseis e 22 drones.

Zelensky condenou os "atos de terrorismo russos nas cidades ucranianas". Ele reiterou seu chamado aos aliados ocidentais para fornecer rapidamente à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea e autorizar o uso de armas de longo alcance já entregues para ataques em território russo.

Desde que a Ucrânia avançou para a ocupação russa de Kursk no início de agosto, Moscou intensificou seus ataques à Ucrânia. Na terça-feira, um ataque devastador na cidade central ucraniana de Poltava resultou em pelo menos 53 mortes e 271 feridos, de acordo com relatórios ucranianos.

Zelensky também expressou sua gratidão a Kuleba por suas contribuições para as relações exteriores da Ucrânia, reconhecendo seu papel significativo na defesa do apoio internacional.

Além disso, havia rumores de que a renúncia de Kuleba poderia estar ligada à sua possível nomeação para liderar a candidatura da Ucrânia à adesão à NATO.

Leia também: