"Young Sheldon" termina em maio de 2024, após sete temporadas

A série de sucesso "Young Sheldon" vai terminar com a sua sétima temporada, anunciou a rede de televisão CBS num e-mail enviado à CNN na terça-feira.

A sitcom irá transmitir um final de série de uma hora na quinta-feira, 16 de maio, segundo o comunicado.

"Young Sheldon" é um spinoff prequel do mega-sucesso "The Big Bang Theory", que foi exibido na CBS de 2007 a 2019.

Esse programa apresentou os espectadores a Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons, um físico incrivelmente brilhante, mas socialmente desajeitado, que vê o mundo de forma um pouco diferente daqueles ao seu redor - para um efeito muitas vezes hilariante.

No spinoff, a infância e os primeiros anos de vida familiar de Sheldon são explorados, com o ator de "Big Little Lies" Iain Armitage a assumir o papel titular.

Entre as duas séries, a conclusão da próxima temporada de "Young Sheldon" significa que a querida personagem estará no ar há 17 anos.

"Ser capaz de contar a origem de Sheldon Cooper e expandir a história para incluir toda a família Cooper tem sido uma experiência maravilhosa", disseram os produtores executivos Steve Holland, Steven Molaro e Chuck Lorre no comunicado da CBS.

"Estamos gratos aos nossos fãs por terem abraçado este capítulo dos Coopers nas últimas seis temporadas e, em nome de toda a família 'Young Sheldon', estamos entusiasmados por partilhar esta última temporada convosco."

A última temporada de "Young Sheldon" vai estrear na CBS na quinta-feira, 15 de fevereiro.

Fonte: edition.cnn.com