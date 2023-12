Yao Ming: A lenda do basquetebol chinês diz que Peng Shuai está em "muito bom estado" durante o encontro de dezembro

O bem-estar de Peng tornou-se uma preocupação mundial depois de ela ter feito alegações de agressão sexual contra um antigo dirigente nacional.

"Conheço Peng Shuai há quase 20 anos", disse Yao na segunda-feira em Pequim, numa conferência de imprensa sobre os Jogos Olímpicos de inverno de 2022. "Ela é um pouco mais nova, mas pertencemos à mesma geração de atletas".

"Somos ambos do Sul (...) e ficámos muito intrigados com uma competição de desportos de inverno em Xangai - sentimo-nos como crianças outra vez", acrescentou, em resposta a uma pergunta da CNN.

"Nesse dia, ela estava em muito boas condições. Estávamos todos a conversar alegremente e a fazer muitas perguntas sobre o desporto, uma vez que não estávamos familiarizados com ele."

Em 19 de dezembro, um jornalista dos meios de comunicação social estatais publicou uma fotografia e um vídeo de Yao e Peng juntos numa excursão de esqui de fundo em Xangai, um dia antes, em que pareciam estar a conversar e a sorrir. As imagens foram partilhadas no Twitter, que está bloqueado na China.

Peng, 36 anos, ex-campeã de duplas de Wimbledon e do Open de França, tem estado no centro de uma tempestade internacional desde que acusou o vice-primeiro-ministro reformado Zhang Gaoli, 75 anos, de a ter forçado a ter relações sexuais durante anos, numa longa publicação online em novembro.

Os censores do Governo retiraram rapidamente a sua publicação das redes sociais chinesas e ela desapareceu dos olhos do público.

No meio de um crescente protesto internacional, pessoas ligadas aos meios de comunicação social estatais ou ao sistema desportivo estatal publicaram inúmeras imagens no Twitter que mostram Peng fora de casa, bem como um e-mail alegadamente escrito por ela insistindo que "está tudo bem".

No mesmo evento de dezembro em que foi fotografada com Yao, Peng disse ao jornal de língua chinesa Lianhe Zaobao, sediado em Singapura, que "nunca falei ou escrevi sobre alguém que me tivesse agredido sexualmente", nos seus primeiros comentários aos meios de comunicação internacionais desde que as alegações explosivas vieram a lume.

Questionada sobre se tem podido deslocar-se livremente ou se está preocupada com a sua segurança, Peng disse que "sempre foi livre" e que tem vivido na sua casa em Pequim.

Yao, que é atualmente presidente da Associação Chinesa de Basquetebol, filiada no Estado, não abordou as alegações de Peng, que continuam a ser um assunto tabu na China.

A Associação de Ténis Feminino (WTA) continuou a exigir uma investigação exaustiva e transparente das alegações de Peng e suspendeu todos os torneios na China por causa da sua segurança.

Como vice-primeiro-ministro, Zhang fez parte do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista, composto por sete pessoas - o órgão supremo de liderança do país - ao lado do Presidente Xi Jinping de 2012 a 2017. Reformou-se do seu cargo em 2018.

Anteriormente, a CNN tinha contactado repetidamente para comentar tanto Peng como o Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China, que trata dos inquéritos à imprensa para o governo central.

'Visitar a China pode mudar muitas percepções'

Yao, 41 anos, jogador de longa data dos Houston Rockets, também respondeu a uma pergunta da CNN sobre as reacções adversas da NBA na China, depois de vários membros da liga terem criticado o historial de direitos humanos de Pequim em questões sensíveis como Hong Kong e Xinjiang.

Os comentários de Enes Kanter Freedom, jogador dos Boston Celtics, e de Daryl Morey, antigo diretor-geral dos Rockets, conduziram a um súbito bloqueio dos jogos e a apelos ao boicote.

Yao disse que não conhece Freedom nem sabe como a estrela dos Celtics formou a sua opinião sobre a China, mas convidou-o a visitar o país.

"Eu ou outros adeptos de basquetebol podemos ser o seu guia na China - e isso pode ajudá-lo a ter uma visão mais completa da China", afirmou.

"O desporto constrói pontes e é natural que haja tráfego nas pontes, pelo que por vezes há colisões. Pode demorar algum tempo a resolver algumas questões e penso que o tempo resolverá muitas delas. Mas queremos manter as pontes intactas".

Na qualidade de embaixador da promoção que ajudou Pequim a vencer a sua candidatura para acolher os Jogos Olímpicos de inverno de 2022, Yao evitou várias perguntas sobre o anúncio do governo dos EUA de um "boicote diplomático" aos próximos Jogos, que terão início em Pequim a 4 de fevereiro.

"Os Jogos proporcionam uma plataforma para atletas e amantes do desporto - e isso é o mais importante", afirmou.

"Se ouvirmos algo negativo (sobre os Jogos), talvez devêssemos ouvir o que têm a dizer e ver se têm alguma razão - e depois decidir se vale a pena ouvir."

"Ver para crer - visitar a China pode mudar muitas percepções", acrescentou. "Vivi nos EUA durante 10 anos e (o que vivi) era diferente do que tinha lido sobre os EUA nos livros quando era criança."

