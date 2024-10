Xi promete unificação com Taiwan antes da China comunista comemorar seu 75o aniversário

Em uma reunião estadual comemorando o estabelecimento da República Popular, na segunda-feira, Xi declarou seu compromisso em alcançar "a unificação absoluta da pátria".

"Isso é uma progressão inevitável, uma causa justa e um objetivo compartilhado pelo povo. Ninguém pode deter o progresso da história", disse ele à multidão reunida no Grande Salão do Povo em Pequim, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

O Partido Comunista da China afirma que Taiwan é sua própria território, apesar de nunca ter governado, e tem jurado "reunificar" com a democracia autogovernada, se necessário por meio da força.

No entanto, muitos na ilha se consideram unicamente taiwaneses e não têm desejo de união com a China comunista.

Os dois reinos têm sido governados separadamente desde 1949, após o término da guerra civil chinesa. Os comunistas tomaram o poder em Pequim e estabeleceram a República Popular da China em 1º de outubro de 1949, enquanto os nacionalistas derrotados recuaram para Taiwan, mudando a capital da República da China de Pequim para Taipei.

Gerações de líderes chineses têm jurado governar Taiwan eventualmente, mas Xi, o líder mais assertivo da China em décadas, tem intensificado sua retórica e ações agressivas contra a ilha democrática, inflamando tensões através do Estreito de Taiwan e aumentando os temores de conflito militar.

"Taiwan é a terra sagrada da China. A afinidade é mais forte que a água, e as pessoas de ambos os lados do estreito compartilham uma ascendência comum", disse Xi à reunião que contou com mais de 3.000 convidados, incluindo oficiais, chefes do partido aposentados e dignitários estrangeiros.

Além disso, Xi convidou interações econômicas e culturais aumentadas através do Estreito de Taiwan e enfatizou a "harmonia espiritual entre os compatriotas de ambos os lados".

"Devemos nos opor firmemente às atividades separatistas que defendem a 'independência de Taiwan'", disse Xi.

Pequim rotula o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, como "separatista perigoso", e as tensões aumentaram desde a posse de Lai em maio, quando ele pediu a China que cessasse sua intimidação de Taiwan.

Segundo oficiais taiwaneses, as atividades militares da China em torno da ilha aumentaram significativamente nos últimos meses, incluindo "treinos" em maio que o exército chinês afirmou serem para tomar o controle da ilha.

No domingo, o Ministério da Defesa de Taiwan declarou que estava em alto estado de alerta após a descoberta de "vários lançamentos" de mísseis no interior da China.

Os mísseis foram relatados como sendo lançados pela Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular da China das regiões de Inner Mongolia, Gansu, Qinghai e Xinjiang, segundo o ministério, que acrescentou que as forças de defesa aérea de Taiwan mantiveram um alto nível de alerta e aumentaram sua prontidão.

O comunicado segue de perto o lançamento de um míssil balístico intercontinental da China no Oceano Pacífico pela primeira vez em 44 anos, um exercício público que os analistas acreditam ter sido dirigido a uma mensagem aos EUA e seus aliados em meio à escalada das tensões regionais.

A questão de Taiwan tornou-se um ponto de atrito significativo entre a China e os EUA, que mantém laços informais próximos com Taipei e está legalmente obrigado a armar a ilha para se defender.

No domingo, o presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou mais $567 milhões em ajuda militar para Taiwan, representando o maior pacote de apoio que os EUA já estenderam à ilha. O financiamento incluirá equipamento de defesa e "instrução e treinamento militar", segundo um comunicado da Casa Branca.

O compromisso de Xi em alcançar "a unificação absoluta da pátria", como declarado na reunião, ecoa a ambição de longo prazo da China de se reunificar com Taiwan, uma democracia autogovernada vista como unicamente taiwanesa por muitos na ilha.

Apesar das tensões e das atividades militares, as afirmações da China de que Taiwan é sua terra sagrada e que compartilha ascendência com seu povo através do Estreito de Taiwan continuam a ser um aspecto-chave da retórica e ações de Xi.

