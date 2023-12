Xi Jinping, presidente da China, saúda a cooperação com a Rússia, enquanto o comércio recorde ultrapassa o objetivo de 200 mil milhões de dólares

O comércio bilateral entre a China e a Rússia ultrapassou os 200 mil milhões de dólares nos primeiros 11 meses do ano, disse o líder chinês Xi Jinping numa reunião com o primeiro-ministro Mikhail Mishustin na quarta-feira - marcando o cumprimento antes do previsto de um objetivo estabelecido por Xi e pelo homólogo russo Vladimir Putin em 2019.

Nessa altura, os dois líderes comprometeram-se a atingir a marca dos 200 mil milhões de dólares até 2024. O comércio entre os dois países continuou a expandir-se na sequência da invasão da Ucrânia pelo Kremlin em 2022, tendo crescido cerca de 30% em 2022 para atingir um recorde de 190 mil milhões de dólares.

Os últimos números do comércio mostraram a "forte resiliência e amplas perspectivas" de cooperação, disse Xi na quarta-feira.

Os dois lados devem "aproveitar ao máximo as vantagens da confiança política mútua" e "aprofundar a cooperação em economia, comércio, energia e conetividade", disse Xi durante a reunião, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

A China, a segunda maior economia do mundo, emergiu como uma linha de vida económica fundamental para a Rússia depois de os Estados Unidos e os seus aliados terem cortado o comércio e imposto sanções na sequência da invasão do seu vizinho por Moscovo - provocando críticas de que Pequim está a apoiar o esforço de guerra da Rússia, apesar das suas reivindicações de neutralidade no conflito e apelos à paz.

Os líderes chineses vêem Moscovo como um contrapeso fundamental contra um Ocidente hostil e têm criticado as sanções ocidentais. O país não apoiou os esforços das Nações Unidas para censurar a Rússia, ao mesmo tempo que aumentou as compras de energia ao seu vizinho do norte e se tornou um fornecedor essencial de bens de consumo para o seu mercado isolado.

Dados aduaneiros chineses divulgados no início deste mês mostraram que o comércio China-Rússia atingiu um recorde de quase US $ 218,2 bilhões nos primeiros 11 meses de 2023. Mas o valor representa apenas 4% dos US $ 5,41 trilhões do comércio global da China no mesmo período.

Os dois países também reforçaram sua cooperação em uma série de questões durante a visita de dois dias de Mishustin, que incluiu uma reunião anual de alto nível de fim de ano co-presidida pelo primeiro-ministro chinês Li Qiang na terça-feira.

Os acordos assinados incluíam o reforço do comércio, dos transportes, do comércio eletrónico e dos procedimentos aduaneiros, bem como o reforço da cooperação no desenvolvimento das rotas marítimas do Ártico, o fabrico de aeronaves, a exploração espacial e a navegação por satélite, de acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

Separadamente, os militares chineses e russos mantiveram consultas regulares na quarta-feira e concordaram em "melhorar o nível de coordenação estratégica" entre eles e "dar novas contribuições para promover a paz e a segurança na região e no mundo", disse o Ministério da Defesa da China.

Durante os seus compromissos, Mishustin saudou a "amizade secular entre os povos russo e chinês" e afirmou que as relações entre os vizinhos tinham atingido "o nível mais elevado de sempre", de acordo com o meio de comunicação social estatal russo Tass.

No último ano, Xi e Putin tiveram dois encontros directos, tendo ambos efectuado poucas viagens ao estrangeiro nos últimos dois anos.

Xi escolheu Moscovo para a sua primeira visita ao estrangeiro, dias depois de ter iniciado o seu terceiro mandato como Presidente da China, o que constitui uma quebra da norma, no início deste ano. Putin fez uma rara visita ao estrangeiro em Pequim, em outubro, onde foi convidado de honra num fórum que celebrava a iniciativa de Xi em matéria de infra-estruturas da iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota".

Durante uma transmissão em direto de fim de ano, na semana passada, Putin saudou as relações com a China, classificando o nível de cooperação como "sem precedentes" e prevendo um aumento de 30% nas trocas comerciais em relação ao ano anterior.

"Os governos da Rússia e da China estão profundamente empenhados em atingir os objectivos que estabelecemos em conjunto, o meu amigo Presidente Xi Jinping - também amigo da Rússia - e eu. O trabalho está a progredir rapidamente, de forma constante e confiante", disse Putin, de acordo com uma transcrição do Kremlin.

Laura He e Mengchen Zhang, da CNN, contribuíram para a reportagem.

