XBB.1.5 pode ser a "subvariante mais transmissível do Omicron até à data", alertam os cientistas

Durante o mês de dezembro, a percentagem de novas infecções por Covid-19 nos Estados Unidos causadas pelo XBB.1.5 aumentou de 4% para 41%.

"É um aumento impressionante", escreveu o Dr. Ashish Jha, coordenador de resposta à Covid-19 da Casa Branca, num tópico do Twitter.

Os funcionários da Organização Mundial de Saúde partilharam pensamentos semelhantes na quarta-feira.

"Estamos preocupados com sua vantagem de crescimento", disse Maria Van Kerkhove, epidemiologista que é a líder técnica da OMS na Covid-19.

Van Kerkhove observou que o XBB.1.5, que foi detectado pela primeira vez nos Estados Unidos, se espalhou para pelo menos 29 países e "é a forma mais transmissível de Omicron até agora".

"Esperamos novas vagas de infeção em todo o mundo, mas isso não tem de se traduzir em novas vagas de morte, porque as nossas contramedidas continuam a funcionar", afirmou.

Jha observou que as ferramentas eficazes para evitar infecções graves por Covid-19 incluem testes rápidos, máscaras de alta qualidade, ventilação e filtragem do ar interior, comprimidos antivirais orais e vacinas actualizadas.

"Em breve teremos mais dados sobre como as vacinas neutralizam o XBB.1.5", disse Jha, sugerindo que a pesquisa para determinar a eficácia da vacina contra a nova sub-linhagem está em andamento.

Receba o boletim semanal da CNN Health

Inscreva-seaqui para receber o boletim The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta todas asterças-feiras da equipa da CNN Health.

Jha disse que a XBB.1.5 é provavelmente mais capaz de escapar às nossas defesas imunitárias e pode ser mais contagiosa. Mas ele disse que ainda não está claro se ele causa doenças mais graves, algo que também foi enfatizado por Van Kerkhove.

A OMS está a trabalhar numa avaliação de risco para esta sub-linhagem e espera publicá-la nos próximos dias. Os consultores técnicos do grupo estão a analisar tanto os dados do mundo real sobre hospitalizações como os estudos laboratoriais para avaliar a gravidade.

Jha disse que, embora esteja preocupado com a XBB.1.5, não acha que ela representa um grande revés na luta contra a Covid-19.

"E se todos fizermos a nossa parte", escreveu, "podemos reduzir o impacto que terá nas nossas vidas".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com