Xangai sofre o impacto do tufão Bebinca, a tempestade mais forte em 70 anos

Tufão Bebinca atingiu um distrito comercial próximo a uma cidade de 25 milhões de habitantes por volta das 7h30 da manhã, horário local. De acordo com o Centro Conjunto de Alerta de Tufões (JTWC), trouxe velocidades máximas de vento de 130 quilômetros por hora (80 mph), equivalentes a um ciclone tropical de categoria 1 no Oceano Atlântico.

Este tufão representa o maior impacto em Xangai desde 1949, de acordo com relatórios estatais chineses.

A Administração Meteorológica da China ativou um alerta vermelho para tufão, seu aviso mais extremo, na segunda-feira. Eles alertaram para ventos fortes e precipitação pesada em várias regiões da China Oriental.

A poderosa tempestade causou perturbações no transporte de turistas durante o Festival da Lua Cheia, um feriado nacional de vários dias que começou no domingo.

Desde as 20h de domingo, todas as partidas nos dois aeroportos internacionais de Xangai foram suspensas. A maioria dos trens e serviços de ferry foi suspensa, enquanto algumas rodovias e pontes da cidade foram fechadas.

Vários pontos turísticos da cidade, como o Resorts Disney de Xangai, também fecharam na segunda-feira.

A chegada do tufão em Xangai atraiu preocupação global, já que é o primeiro ciclone tropical de categoria 1 a atingir a maior cidade do mundo pela população desde o início dos registros.

