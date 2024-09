Xangai enfrenta o que a China descreve como a sua tempestade mais poderosa em sete décadas.

Tufão Bebinca atingiu um distrito industrial situado a sudeste de uma cidade com 25 milhões de habitantes por volta das 7h30 da manhã, horário local. De acordo com o Centro Conjunto de Alerta de Tufões (JTWC), a tempestade apresentava ventos de até 130 quilômetros por hora (80 mph), o equivalente a um furacão do Atlântico de categoria 1.

A Administração Meteorológica da China relatou velocidades de vento de 151 kph (94 mph) nas proximidades do olho do tufão quando atingiu a costa, tornando-se a tempestade mais forte a atingir Xangai desde 1949, de acordo com os meios de comunicação estatais.

Na segunda-feira, a administração emitiu um alerta vermelho para tempestade tropical, seu alerta mais intenso, alertando os residentes para esperar ventos fortes, chuvas torrenciais e enchentes nas regiões costeiras do leste da China.

O ciclone potente atrapalhou os planos de férias de muitos durante o Festival da Lua Cheia, uma celebração nacional de três dias que começou no domingo. Todos os voos nos dois principais aeroportos de Xangai foram suspensos desde as 20h de domingo. A cidade suspendeu seus serviços de ferry, suspendeu rotas de trem específicas, fechou portos, pontes e rodovias na segunda-feira.

Muitos pontos turísticos da cidade, como o Shanghai Disney Resort, também fecharam suas portas na segunda-feira. Vídeos no Douyin, versão chinesa do TikTok, mostram funcionários usando fita adesiva para prender lixeiras às cercas do parque.

Até a meia-noite de segunda-feira, mais de 414.000 pessoas em Xangai haviam sido realocadas para locais mais seguros, com salões de exposições e ginásios de escola servindo como abrigos temporários, de acordo com a CCTV. Medidas semelhantes foram tomadas nas províncias vizinhas de Zhejiang e Jiangsu. Até a tarde de segunda-feira, mais de 1.600 voos haviam sido cancelados na região, segundo a CCTV.

Usuários das redes sociais da China relataram falta de energia e água na manhã de segunda-feira, levando muitos a fazerem compras de alimentos e itens essenciais durante o fim de semana.

Espera-se que a Bebinca se enfraqueça para uma tempestade tropical à medida que segue para o oeste, em direção ao interior.

A Bebinca é o segundo grande tempestade a atingir a China neste mês, após o Super Tufão Yagi, que se tornou a segunda tempestade tropical mais poderosa do ano até agora, com danos na província de Hainan do sul reivindicando quatro vidas em sua chegada à terra em 6 de setembro, com ventos sustentados máximos de 230 kph (140 mph), equivalentes a um furacão do Atlântico de categoria 4.

Pesquisadores descobriram que a intensificação das tempestades está sendo acelerada pelas temperaturas mais quentes do oceano, resultado das mudanças climáticas induzidas pelo homem.

Historicamente, Xangai raramente fica na linha direta de visão de poderosas tempestades, que geralmente atingem mais ao sul da China. Antes da Bebinca, a cidade havia sofrido impactos diretos de apenas duas tempestades, ambas em 1949 e 2022, além de algumas tempestades tropicais intensas, de acordo com os registros da Administração Meteorológica da China.

