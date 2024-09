- Wüst pretende propor contramedidas na sequência do incidente de Solingen.

Após cerca de três semanas de um incidente suspeito de origem islamista em Solingen, o Ministro-Presidente do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst (CDU), apresentará hoje (às 10h) ao parlamento estadual as implicações do ocorrido. Espera-se que Wüst anuncie uma série de medidas abrangentes nas áreas de segurança interna, política de imigração e prevenção.

Em 23 de agosto, um homem armado com uma faca atacou uma festa da cidade em Solingen, resultando na morte de três pessoas e ferindo outras oito. O suspeito, um sírio de 26 anos, está atualmente detido. Sua deportação havia sido planejada anteriormente, mas não foi concretizada.

O Ofício Federal do Procurador está investigando-o por vários crimes, incluindo assassinato e suposta afiliação com o grupo terrorista Estado Islâmico. Esta organização assumiu a responsabilidade pelo ataque e também lançou um vídeo mostrando um homem mascarado que seria o agressor.

Wüst chamou o ataque com faca em Solingen de "um ponto de virada" durante uma sessão especial do plenário. Agora, é hora de ação. Embora a Alemanha mantenha sua promessa aos requerentes de asilo individuais, isso não se estende a centenas de milhares de indivíduos que migraram para o país. O político da CDU há muito defende procedimentos de asilo fora da UE e acordos eficientes de readmissão com os países de origem principais. A estrutura de segurança deve ser fortalecida, e eles devem estar atentos às atividades na internet. Isso requer um sistema constitucional de retenção de dados.

Nos últimos dias, o Ministro do Interior Herbert Reul (CDU) e o Ministro dos Refugiados Josefine Paul (Verdes) já propuseram medidas iniciais. Reul pediu mais presença policial e verificações de identidade em eventos públicos. De acordo com uma ordem, as pessoas também podem ser submetidas a verificações de armas sem a presença de uma ameaça específica.

O Ministro dos Refugiados Paul reforçou as funções de controle e supervisão das autoridades locais e centrais de estrangeiros em relação ao retorno de requerentes de asilo rejeitados. A deportação planejada do suspeito sírio para a Bulgária em junho de 2023 foi impedida devido à sua ausência do alojamento de emergência; não foram feitos mais esforços para o retorno.

Em resposta ao incidente, outros países europeus expressaram sua disposição em ajudar na deportação do suspeito sírio, se necessário. Além disso, há chamados para uma revisão abrangente das políticas de asilo e imigração da Alemanha para garantir que abordem adequadamente potenciais preocupações de segurança além das medidas internas.

Leia também: