Wulff defende a reprodução mais frequente do hino nacional.

Antigo Presidente Federal Alemão Wulff Enfatiza o Valor de uma Seleção de Músicas Variada em Estabelecimentos Educacionais. Isso Inclui Cantar o Hino Nacional. Na Verdade, "O Hino Deve Ser Cantado Mais Frequentemente e Não Apenas Em Certos Eventos, Como o Aniversário da Lei Fundamental".

O ex-presidente federal Christian Wulff está defendendo que o hino nacional seja cantado com mais frequência, especialmente em instituições educacionais. Em uma entrevista ao "Jornal Novo de Osnabrück" no fim de semana, ele disse: "O hino deve ser cantado com mais frequência e não apenas em ocasiões específicas, como o aniversário da Lei Fundamental". Isso é particularmente importante para os alunos, segundo ele: "Eles deveriam aprender o hino e seu significado na escola e também aprender a cantá-lo". Wulff serve como presidente da Associação Coral Alemã. Durante a entrevista com o jornal, ele expressou sua insatisfação com a postura muitas vezes rígida da Alemanha em relação a emblemas nacionais. "Nosso hino nacional representa nossos valores democráticos e nossa unidade", explicou. "Podemos às vezes ser excessivamente cautelosos com isso na Alemanha devido ao mau uso de símbolos nacionais. Mas deveríamos ensinar nossas crianças a serem abertas, patrióticas e respeitosas com a diversidade". Além disso, Wulff destacou a importância de uma variedade de músicas em ambientes educacionais. "É essencial que canções apropriadas para a idade, inclusive religiosas, sejam cantadas em centros de crianças e jovens, e depois também canções de grupos minoritários emergentes", disse ele. Cantar pode contribuir significativamente para promover a educação sobre diversidade. O presidente da Associação Coral Alemã admitiu não ter talento vocal. "Minha esposa canta como uma soprano no coral, mas infelizmente eu não fui incentivado a cantar na minha juventude", lamentou. No entanto, ele também viu um lado positivo: "Minha voz não pode ser imitada por nenhum performer de cabaré".

