- Woidke critica Faeser durante discussão sobre deportações

Após a tragédia em Solingen, o Presidente do Estado de Brandemburgo, Dietmar Woidke (SPD), se distancia da Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser (SPD), na discussão sobre deportações. "Achei as declarações de Faeser inadequadas", comentou Woidke sobre sua colega de partido ao "Tagesspiegel" (quarta-feira). "Não contribui para apontar dedos uns para os outros. Todos devem trabalhar juntos." Ele não via nenhum progresso feito pela lei federal para remoções mais rápidas. "A política migratória da Alemanha nos últimos dez anos precisa ser revista."

Faeser enfatiza responsabilidade dos estados

Faeser vê os estados como responsáveis por remover de forma mais consistente aqueles sujeitos a remoção. "Legalmente, estabelecemos fundamentos abrangentes para mais expulsões, então aqueles sujeitos a remoção não podem mais evitar a remoção", disse a política do SPD ao grupo de jornais Funke. "O mais importante é que os novos poderes e regulamentos sejam implementados no terreno pelos estados."

Na sexta-feira, três pessoas morreram e oito ficaram feridas, quatro gravemente, em um festival na cidade de Solingen, Renânia do Norte-Vestfália. O principal suspeito é um homem sírio de 26 anos, atualmente detido. O homem estava previsto para deportação para a Bulgária no ano passado, mas isso não ocorreu.

O parlamento estadual de Brandemburgo se reunirá em sessão especial na quinta-feira, a pedido do grupo parlamentar estadual da AfD, para discutir as consequências do ato. A discussão sobre as consequências coincide com a campanha eleitoral: um novo parlamento estadual será eleito em Brandemburgo em 22 de setembro.

Stübben critica lei de deportação

O Ministro do Interior Michael Stübben (CDU) repetiu sua crítica ao governo federal. A lei destinada a acelerar as deportações torna ainda mais difícil na prática deportar aqueles sujeitos a remoção, disse Stübben ao "Tagesspiegel". Ele atualmente preside a Conferência dos Ministros do Interior.

O Bundestag aprovou, no início do ano, o endurecimento legislativo para facilitar as deportações. O tempo máximo de detenção pendente de deportação foi estendido de 10 para 28 dias. Os oficiais podem agora entrar em outras salas em alojamentos comunitários além do quarto da pessoa a ser deportada.

A Comissão, após a discussão sobre deportações, poderia adotar uma decisão com o objetivo de melhorar a implementação dos novos poderes e regulamentos para remoções, como sugerido pela Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser. Apesar de Faeser enfatizar a responsabilidade dos estados em remover de forma mais consistente aqueles sujeitos a remoção, o Presidente do Estado de Brandemburgo, Dietmar Woidke, achou suas declarações inadequadas e não via nenhum progresso feito pela lei federal para remoções mais rápidas.

Leia também: