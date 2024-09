- Woidke continua a oposição ao AfD em atividades políticas.

À Prova do Eleição na Brandemburgo, Woidke Quer Alvo AfD

Woidke, líder do SPD na Brandemburgo, planeja intensificar os debates pré-eleitorais para apontar a posição da AfD. Ele disse: "Isso significa que precisamos aumentar ainda mais o diálogo nesta campanha eleitoral e possibly tornar as intenções da AfD na Brandemburgo mais claras." Ele fez esses comentários após as eleições na Saxônia e na Turíngia. "A AfD representa o passado", acrescentou.

Woidke Noticia Diferências Notáveis

Woidke, candidato principal da Brandemburgo, destaca as diferenças significativas entre as eleições da Brandemburgo e da Saxônia/Turíngia. "É um universo completamente diferente", afirmou. "A Brandemburgo tem uma posição única, especialmente para o SPD na Brandemburgo", afirmou Woidke.

De acordo com a última pesquisa Insa de agosto, o SPD na Brandemburgo está em 20%, atrás da AfD em 24% e da CDU em 19%. A agência de inteligência interna da Brandemburgo suspeita da AfD de extrema-direita.

Enquanto isso, na Saxônia, a CDU venceu, enquanto a AfD ficou em segundo lugar. Mas, na Turíngia, a AfD ultrapassou a CDU. O SPD recebeu 7,3% dos votos na Saxônia e 6,1% na Turíngia.

Indiferente às Pesquisas

Apesar de estar atrás da AfD nas pesquisas atuais, Woidke permanece otimista. "Já lidei com essas pesquisas antes, exatamente há cinco anos", ele descartou. "Até dois dias antes da eleição estadual, prevíamos que ficaríamos em segundo ou terceiro lugar. As pesquisas não me preocupam mais."

Ele está "absolutamente convencido de que mostraremos nas próximas semanas, e especialmente no dia 22 de setembro, que essas pesquisas estão erradas novamente neste ano", disse o político do SPD com confiança. Após a vitória do ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, Woidke parabenizou-o por transmitir um senso de estabilidade e segurança em tempos desafiadores.

Woidke acredita que o ambiente de campanha do partido na eleição da Brandemburgo pode ajudar a esclarecer as intenções da AfD com mais clareza. Apesar das pesquisas atuais colocarem o SPD atrás da AfD, Woidke está confiante de que um ambiente de campanha vibrante provará que as pesquisas estão erradas novamente.

