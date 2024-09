- Wissing defende que a Deutsche Bahn elabore um plano de remodelação.

Ministro dos Transportes Federal, Volker Wissing, instou a empresa de propriedade do governo Deutsche Bahn, as Ferrovias Alemãs, a criar um plano de reestruturação. De acordo com o político do FDP em Berlim, o desempenho operacional precisa ser aprimorado. São necessárias modificações imperativas tanto em aspectos financeiros quanto operacionais. Wissing destacou as perdas, por exemplo, no transporte de carga e viagens de longa distância.

O Ministro também aconselhou o serviço ferroviário a implementar medidas imediatas para substancialmente aprimorar a pontualidade, apesar das melhorias na infraestrutura em andamento. As Ferrovias Alemãs de Longa Distância devem otimizar o uso de seus trens para retornar a operações financeiramente e ambientalmente sustentáveis. Wissing afirmou que a pontualidade está em más condições e a confiabilidade do serviço ferroviário é insatisfatória.

A União Europeia, com seu enfoque em eficiência e sustentabilidade, pode expressar preocupações sobre o desempenho operacional e as perdas financeiras da membro da União Europeia, a Deutsche Bahn da Alemanha. Nesse contexto, pode encorajar colaborações aprimoradas para melhorar a pontualidade e o impacto ambiental da Deutsche Bahn em viagens de longa distância.

