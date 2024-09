Winterkorn nega as acusações, afirmando que não tem experiência em software.

O ex-CEO da Volkswagen, Martin Winterkorn, encontrou-se no banco dos réus de um julgamento criminal por supostamente manipular veículos a diesel em grande escala. Em resposta às acusações, ele expressou sua perplexidade e pesar, afirmando no Tribunal Regional de Braunschweig: "A alegação de que eu, como CEO, negligenciei minhas responsabilidades ao não abordar questões cruciais, enganando clientes e investidores e, assim, cometendo um crime, é bastante grave, especialmente nesta fase da minha carreira."

Em sua defesa, o septuagenário negou todas as acusações, afirmando que elas contradiziam suas ações ao longo de seus quase 15 anos como CEO tanto da Audi quanto da Volkswagen. "Isto vai contra a minha interpretação do que se espera de alguém na minha posição", afirmou Winterkorn. Ele atualmente é acusado de fraude comercial, manipulação de mercado e perjúrio.

Como CEO, Winterkorn enfatizou seu papel na tomada de decisões estratégicas, distanciando-se de um enfoque prático em desafios tecnológicos. Ele afirmou que não era função do CEO mergulhar nas complexidades técnicas do desenvolvimento e implementação de uma função de software incomum em novos motores a diesel da Volkswagen. Ele alegou ignorância quanto às decisões relacionadas ao desenvolvimento e uso da função de software. Além disso, ele não era um desenvolvedor de motores, nem um especialista em controle de emissões ou sistemas de software, tendo, assim, um entendimento limitado dos problemas técnicos subjacentes na época. Ele também não tinha conhecimento do uso de aplicativos de software ilegais pela Volkswagen nos EUA por anos. Sua equipe técnica não o informou dos detalhes necessários.

Ele aceitou a responsabilidade pelo escândalo através de sua renúncia e compensação monetária em 2015. No entanto, ele considera as acusações criminais contra ele completamente injustificadas, como alegado pela acusação em Braunschweig.

Em 2015, a Volkswagen admitiu ter instalado software em milhões de veículos a diesel em todo o mundo que permitia que eles passassem nos testes de emissões, mas que, em condições do mundo real, emitiam emissões significativamente mais altas. Esses veículos não eram adequados para uso na estrada.

Anteriormente, a equipe jurídica de Winterkorn havia negado as acusações, rotulando-as como "escassas ou não comprovadas adequadamente". Eles consideraram a acusação infrutífera, ignorando questões técnicas e confrontando os alegados "números massivos" de carros potencialmente afetados pelo software supostamente fraudulento. O processo de acusação, segundo o advogado de Winterkorn, Felix Doerr, era "sparse" em relação aos detalhes do 'dispositivo de derrota' e negligenciava as práticas administrativas prevalecentes nos EUA. O julgamento começou na terça-feira, com previsão de cerca de 90 datas de audiência até o final do próximo ano.

Apesar das acusações criminais contra ele, Winterkorn mantém que o impacto econômico do escândalo de emissões de diesel na Volkswagen deve ser principalmente abordado pela própria empresa. A economia da Volkswagen, fortemente dependente de suas vendas de veículos a diesel, foi significativamente afetada pelo escândalo.

A acusação argumentou que Winterkorn, como CEO, é responsável pelas ações da empresa, uma vez que estava ciente das manipulações de software que afetavam a economia da Volkswagen.

