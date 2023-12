Wimbledon quer ensinar o ténis ao seu público. Felizmente, existe uma aplicação para isso

Não se trata de uma ofensa; nem toda a gente pode ser um profissional de poltrona.

"Fizemos uma pesquisa há alguns anos, que nos demonstrou que a maioria das pessoas que se envolvem com Wimbledon não são, na verdade, fãs de ténis durante todo o ano", diz Alexandra Willis, directora de marketing e comunicação do All England Club, que organiza o torneio.

"O que ouvimos dizer foi: 'Já ouvi falar de alguns jogadores de topo, mas na verdade não ouvi falar de muitos outros' e 'tudo isto parece um pouco confuso e confuso'", acrescenta.

É compreensível. O ténis está a atravessar uma era em que o jogo masculino e, até certo ponto, o feminino têm sido definidos por uma pequena quota de jogadores dominantes com uma longevidade de carreira espantosa.

Para colmatar esta lacuna de conhecimento, o All England Club associou-se à IBM para utilizar a inteligência artificial (IA) e os grandes dados para aumentar o envolvimento dos adeptos - e tentar prever o vencedor de todos os jogos no processo.

Pense no Moneyball, mas direcionado para os adeptos.

Como parte da funcionalidade "Match Insights with Watson" na aplicação de Wimbledon e no site Wimbeldon.com, foi atribuída a cada jogador uma classificação "IBM Power Index" em constante mudança, cortesia do IBM Watson, a IA da empresa para empresas.

A classificação é gerada através da análise da forma, do desempenho e da dinâmica dos atletas, explica Kevin Farrar, líder da parceria desportiva da IBM UK & Ireland. "Uma vez que é actualizada diariamente... é possível ver (jogadores) a observar, (e) pode começar a identificar potenciais alertas de perturbação - tudo interessante para os fãs", explica.

A ideia é ajudar os adeptos menos iniciados a encontrar jogadores para seguir, "desenvolvendo o seu próprio fandom", diz Willis. Os utilizadores podem optar por seguir os jogadores e são-lhes apresentados destaques personalizados à medida que o torneio avança.

A peça de festa do Watson é a utilização de dados para prever o vencedor de cada jogo. Apresentada como uma simples percentagem de probabilidade, a IA toma a decisão com base em milhões de pontos de dados registados antes e durante o torneio. Os factores incluem resultados anteriores entre os atletas, a forma atual e detalhes mais granulares, como a percentagem de vitórias no primeiro serviço, a frequência de ases e a percentagem de pontos ganhos com o primeiro serviço.

Farrar explica que os dados do torneio são compilados por uma equipa de "muito bons jogadores de ténis" - normalmente do nível do condado e superior - que assiste a cada jogo em Wimbledon, com três estatísticos nos courts de exibição e um nos courts exteriores. Também é utilizado o rastreio Hawk-Eye da bola e do jogador.

No entanto, nem todos os dados introduzidos no prognosticador se baseiam em estatísticas rigorosas. Curiosamente, o sentimento positivo ou negativo dos media também é tido em conta, analisando milhares de artigos de notícias sobre os jogadores.

Um dos indicadores de "quem é interessante?" é "com quem é que os meios de comunicação social estão entusiasmados?", afirma Willis. "Muitos membros dos meios de comunicação social, especialmente num desporto como o ténis, em que estão com os jogadores semana após semana, têm uma noção e uma compreensão de quão bem as pessoas estão a jogar - esse tipo de factores suaves que não aparecem necessariamente em (pontos de dados estruturados)."

Farrar referiu que Watson previu os resultados com "praticamente 100% de exatidão" no primeiro dia do torneio, mas o terceiro dia proporcionou a primeira grande reviravolta, quando Anett Kontaveit, número 2 do ranking feminino e 66% favorita, foi derrotada pela não-semeada Jule Niemeier em sets directos.

Apesar de empregar uma das IAs mais famosas do mundo, Willis insiste que "isto não pretende ser exato ou uma ciência exacta".

E mesmo que o Watson perca, não deixa de ser uma vitória para todos, insiste Farrar. "É um ponto de discussão interessante e está a envolver os fãs, que é o principal objetivo".

"Os fãs do desporto adoram o debate. Por isso, estamos a dar-lhes algo para debaterem."

