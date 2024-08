- Wetekam conquista medalha de bronze e prata na competição de tênis de mesa

Nadadores comemoram: Estreante Maurice Wetekam conquista primeira medalha de piscina da Alemanha no La Défense Arena, ficando em terceiro lugar no nado peito de 100m. O jovem de 18 anos, nascido com uma deficiência no braço esquerdo, exclamou: "Uau, isso é uma sensação impagável."

Em seguida, o duo de tênis de mesa Stephanie Grebe e Juliane Wolf quase garantiram a medalha de ouro, mas foram superadas por 1 a 3 pela China, composta por Wenjuan Huang e Yucheng Jin. Apesar disso, elas saíram com a medalha de prata, deixando o estádio de Paris com sorrisos largos. "Estávamos quase lá. A cada minuto que passa, nossa satisfação com a prata aumenta. Hoje, podemos comemorar", declarou Wolf.

Seus companheiros de equipe Valentin Baus e Thomas Schmidberger também garantiram pelo menos uma medalha de prata de Paris. Eles venceram a Turquia por 3 a 2 em uma emocionante semifinal e disputarão a medalha de ouro no sábado (14h00). "Outro jogo apertado. Até agora, até agora", comentou Schmidberger. O duo alemão conseguiu a vitória em cinco sets, assim como nas quartas de final. "Eles estão tentando me irritar ou talvez entreter a plateia. De qualquer maneira, eles estão conseguindo", riu o técnico Volker Ziegler.

As nadadoras Tanja Scholz e Verena Schott terminaram o dia sem medalha. Schott ficou em sétimo lugar no nado individual medley de 200m, melhorando seu tempo inicial em seis segundos. "Sou o tipo que se sai melhor à medida que a prova avança", disse a nadadora de 35 anos, cujo treinamento foi prejudicado por uma grave doença respiratória. No entanto, ela ainda tem mais oportunidades de brilhar.

Scholz ficou em oitavo lugar, mas teve que competir em uma categoria diferente devido à falta de competição em sua própria. "Há muito poucas provas nas categorias de largada menores. Mais inclusão é necessária para que todos possam competir", observou Schott.

"Não foi nosso dia"

A equipe feminina de basquete em cadeira de rodas também teve um início decepcionante, perdendo por 44 a 73 para os Estados Unidos. "Talvez hoje não fosse nosso dia, mas tudo bem. Acreditamos que podemos mostrar nosso verdadeiro potencial no próximo jogo", disse Lisa Bergenthal, de 24 anos, que criticou a tomada de decisão da equipe e a má sorte.

A equipe de vôlei sentado, porém, começou melhor, superando o Brasil por 3 a 0. "Não esperava esse resultado", admitiu o técnico Christoph Herzog após a surpreendente vitória. "Acertamos nos momentos certos. Foi uma vitória bem merecida."

Apesar de sua forte performance nas semifinais, o duo de tênis de mesa Juliane Wolf e Stephanie Grebe não conseguiu superar a China e garantir a medalha de ouro, ficando com a prata. Mais tarde, durante uma entrevista, Wolf disse: "Mesmo como uma loba, estou aprendendo a aceitar a prata e hoje podemos comemorar nosso segundo lugar."

Leia também: