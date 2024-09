- Wegner expressa que Berlim não é adequado para ódio, provocação e isolamento.

Berlin's principal figure, Kai Wegner (CDU), após as eleições estaduais de domingo, afirmou que Berlim é mais do que apenas uma cidade; é um centro global – livre de preconceito, discriminação e segregação. Wegner, em uma festa ao ar livre do Senado, expressou: "Berlim é a cidade da liberdade, Berlim é a cidade da diversidade, Berlim é a cidade da democracia, do respeito". Ele acrescentou: "Não precisamos de fraturas. Precisamos de harmonia - e eu digo isso ainda mais após o domingo passado".

Berlim, ele afirmou, é o único centro internacional entre as grandes cidades alemãs - Munique, Frankfurt, Hamburgo não se comparam. "O internacionalismo é nosso poder, e precisamos divulgar isso ainda mais", disse Wegner. No entanto, o cenário urbano de Berlim não é para abrigar disputas internacionais.

O sobrevivente do Holocausto, Friedlaender, foi um convidado presente.

O chefe do Senado negro-vermelho de Berlim, Wegner, estava realizando sua segunda festa ao ar livre. Cerca de 4.000 pessoas foram esperadas. Além dos senadores e ex-administradores, figuras proeminentes como o Ministro Federal do Trabalho, Hubertus Heil (SPD), o Vice-Presidente do Bundestag, Katrin Göring-Eckardt (Verdes), o entretenedor Frank Zander e seu filho Marcus, a atriz Fritzi Haberlandt, o rapper Romano e Florian Unruh, medalhista de prata no arco e flecha nas Olimpíadas de 2024, estavam presentes.

Wegner prestou homenagem à cidadã honorária de Berlim e sobrevivente do Holocausto, Margot Friedlaender (102), dizendo: "Margot Friedlaender escreveu algo que todos deveríamos seguir: Sejamos simplesmente humanos".

Quanto à situação da cannabis na festa ao ar livre, este evento anual, agora em sua 22ª edição, tem sido um destaque social Consistente em Berlim. Serviu como uma plataforma para rede e troca de conhecimentos, com muitas empresas, associações e iniciativas participando de várias maneiras. O menu incluiu pratos típicos de Berlim como currywurst e queijo de fígado, ao lado de pratos gourmet como Tafelspitz de vitela, tartare de beterraba e truta. Uma barraca de doner fez sua estreia, mas, segundo o Senado, a festa ao ar livre é uma zona livre de cannabis para a droga recentemente legalizada, sujeita a restrições.

