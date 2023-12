Walter Hagen: O jogador de golfe "extravagante" que "deu um murro no olho da aristocracia do golfe

Assim, pegou no famoso Troféu Wanamaker - atribuído ao vencedor do Major - apanhou um táxi e dirigiu-se a um clube noturno onde sabia que estavam os seus amigos.

Quando Hagen chegou à discoteca e para evitar andar com o troféu de 27 quilos, pagou ao taxista para o deixar no seu hotel.

Foi a última vez que viu o troféu.

O Wanamaker nunca chegou ao seu hotel e, embora Hagen soubesse que já não o tinha na sua posse, guardou esse facto para si.

No PGA Championship do ano seguinte, quando lhe foi pedido que apresentasse o troféu como o campeão que regressava, Hagen disse com a sua bravata típica: "Vou ganhá-lo de qualquer maneira, por isso não o trouxe."

Mas, de facto, ganhou-o. E em 1927, ganhou-o pela quarta vez consecutiva. Só em 1928, quando foi derrotado por Leo Diegel, é que foi obrigado a admitir que já não tinha o troféu na sua posse.

Foi feito um substituto, antes de o original aparecer misteriosamente em 1931.

Início da carreira

Hagen nasceu numa "família de operários" em 1892, em Rochester, Nova Iorque, explica Tom Clavin, autor de 'Sir Walter: Walter Hagen and the Invention of Professional Golf".

Os primeiros tempos de Hagen no golfe foram passados como caddie no Country Club de Rochester.

A meio da adolescência, Hagen era um jogador proficiente e ajudava na loja profissional do clube. Fez a sua estreia profissional aos 19 anos, no Open do Canadá de 1912.

Ao jogar no seu primeiro Major - o Open dos Estados Unidos de 1913 - Hagen chocou muitos quando terminou empatado em quarto lugar. Mas quando regressou a Rochester, trouxe consigo histórias de maus tratos por parte dos outros profissionais.

"Empurraram-me do tee e disseram-me que podia praticar quando eles acabassem", disse.

Por isso, fez-lhes uma promessa. "Vou voltar no próximo ano e ganhar o torneio."

E foi o que fez.

Ele representava os bárbaros no portão do golfe

O golfe não era o único desporto em que Hagen era proficiente. Desde muito cedo, ele também se destacou no basebol.

Mas o seu talento no basebol e a carreira florescente no golfe colocaram Hagen perante um dilema.

"O basebol é um desporto de equipa. Walter gostava que as atenções estivessem todas viradas para ele", explicou Clavin. "Por isso, não queria partilhar a atenção com o lançador, o primeiro base ou o apanhador.

"Penso que uma grande parte disso se deveu ao facto de ele não só ser bom no golfe, como provavelmente se apercebeu que seria melhor como jogador de golfe do que como jogador de basebol, e que podia dar as suas próprias tacadas, por assim dizer.

"Não tinha de depender de mais ninguém. Ou ganhava porque era melhor do que todos os outros em campo, ou perdia porque não era. E no basebol, estamos dependentes dos outros em campo".

Tal como Clavin descreve, quando Hagen estava a dar os primeiros passos no golfe, este era um desporto em fase de arranque nos EUA. E Hagen, sendo um aspirante a profissional, viu um enorme potencial de crescimento, tanto para o jogo como para si próprio.

O seu profissionalismo irritou muitos no golfe.

"Ele como que espetou a aristocracia nos olhos. E havia muita gente na aristocracia que desprezava Walter Hagen por causa do que ele representava", explicou Clavin.

"Ele representava os bárbaros às portas do golfe, e tomou isso como motivação, e desprezaram-no ainda mais quando ele continuou a ganhar."

Na cidade

Com muitos rendimentos à disposição, Hagen estava ansioso por desfrutar dos frutos do seu trabalho.

Também tentou casar-se por pouco tempo, mas Clavin diz que "não resultou muito bem".

Como resultado das suas escolhas de "estilo de vida extravagante", como descreve Clavin, ganhar tornou-se uma necessidade.

"Ele queria ganhar a bolsa para o primeiro lugar, queria fazer essas digressões pagas, queria fazer esses acordos de patrocínio e endossar cigarros e outros produtos", disse Clavin.

"E, obviamente, se não tivesse conseguido ganhar tantas vezes como ganhou, teria de enfrentar a realidade a dada altura: 'Não posso viver o meu estilo de vida porque simplesmente não tenho dinheiro para o pagar'."

Durante a sua ilustre carreira, Hagen ganhou 11 títulos principais - o maior número de sempre na altura - bem como 45 vitórias no PGA Tour.

O que é ainda mais notável é que o Masters ainda não tinha sido fundado até muito depois do auge de Hagen.

Muitas das histórias que são contadas sobre Hagen são histórias sobre o facto de ele ter ido à cidade e ter aparecido com um aspeto desgrenhado para o jogo do dia seguinte.

No entanto, Clavin acredita que Hagen não saía na noite anterior e tentava baixar a guarda dos seus adversários. Clavin chama a Hagen "o primeiro grande psicólogo desportivo".

"Por exemplo, se se tratasse de um grande torneio, ele faria aparecer a sua limusina e sairia da limusina com um smoking amarrotado", disse Clavin.

"Então, toda a gente pensaria: 'Oh, pobre Walter, provavelmente está de ressaca. Hoje não vai ser um fator importante". Depois, ia para o balneário, mudava de roupa e vinha para o primeiro tee e batia uma bola mesmo no meio do fairway.

"Ele sabia que, antes mesmo de bater a primeira bola, pensava: 'Sou um vencedor e estes tipos vão ser uns falhados porque se sentem intimidados por mim. Não me conseguem perceber'. Ele tinha uma vantagem mental que não era igualada pelos seus concorrentes na altura."

Origem

Hagen ganhou o favor dos seus colegas golfistas ao pagar sempre a conta no bar. A sua natureza pioneira, quando se tratava de provar que o golfe era uma fonte de rendimento fiável, também se estendeu aos outros.

A sua rivalidade com Bobby Jones na altura também contribuiu muito para a popularização do desporto, com a dupla a viajar pelo mundo para competir em competições individuais lucrativas.

Ambos tornaram o patrocínio de equipamento de golfe para jogadores um empreendimento mais comum e algo que ajudou a tornar o desporto mais acessível a todos.

Gene Sarazen, que era 10 anos mais novo do que Hagen e ganhou sete majors na sua carreira, disse que os golfistas deviam agradecer a Hagen o seu impacto no desporto.

"Todos os profissionais... deviam agradecer silenciosamente a Walter Hagen sempre que esticam um cheque entre os dedos. Foi Walter que fez do golfe profissional o que ele é".

Além disso, desempenhou um papel fundamental na criação da Ryder Cup, participando nas primeiras edições e sendo seis vezes capitão da equipa dos EUA, tendo vencido quatro vezes e perdido apenas duas.

Assim, tendo em conta tudo o que Hagen fez pelo desporto, Clavin acredita que não é exagero chamar-lhe o "pai do golfe profissional".

"Walter Hagen tinha plena consciência de que era um pioneiro. Ele podia olhar para a paisagem e aperceber-se de que havia muito poucos golfistas profissionais, mas desses poucos golfistas, ele era o mais bem sucedido.

"E, por isso, compreendeu a responsabilidade que tinha de continuar a jogar bem e nem sequer a jogar bem para ganhar as bolsas dos torneios, mas para ser uma espécie de Johnny Appleseed do golfe; ele participou nestas digressões mundiais, o que mais ninguém tinha feito antes.

"Nem Bobby Jones, nem ninguém. Participar mais do que uma vez nestas digressões mundiais que o levaram a África, à Ásia, à Europa, obviamente, a praticamente todos os continentes, exceto à Antárctida, para jogar estes jogos de exibição e espalhar a palavra do golfe e introduzi-lo em países que nunca o tinham tido."

