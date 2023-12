Votação na República Democrática do Congo marcada por protestos e atrasos, com a oposição a alegar fraude

O que está em causa não é apenas a legitimidade da próxima administração. As disputas eleitorais na RDC desencadeiam frequentemente tumultos violentos com consequências potencialmente de grande alcance. A RDC é o terceiro maior produtor mundial de cobre e o maior produtor de cobalto, um componente de bateria necessário para a transição ecológica.

Foram registados atrasos em várias cidades do leste da RDC, assolado por rebeldes, e na capital, Kinshasa, o material de voto não chegou às assembleias de voto e as listas de eleitores não foram publicadas.

"É um caos total", disse o candidato presidencial Martin Fayulu, segundo colocado nas disputadas eleições presidenciais de 2018.

Fayulu disse que, embora a votação tenha sido bem organizada no bairro nobre de Gombe, na capital, onde ele votou, não foi o caso no resto do país.

"Se todas as pessoas não votarem em todas as assembleias de voto indicadas pela CENI (comissão nacional de eleições), não aceitaremos estas eleições", advertiu Fayulu, acrescentando que estaria na vanguarda do protesto.

Nas cidades orientais de Goma e Beni, algumas pessoas tiveram dificuldade em encontrar os seus nomes nas listas de eleitores, que só foram disponibilizadas nas suas assembleias de voto na manhã de quarta-feira, de acordo com testemunhas da Reuters.

Em Bunia, também no leste do Congo, as forças de segurança dispararam tiros de aviso para dispersar os manifestantes depois de um centro de votação ter sido vandalizado e kits destruídos, disse um repórter da Reuters.

Um funcionário da comissão eleitoral provincial disse aos jornalistas que as pessoas deslocadas pela violência na região tinham protestado porque queriam votar nas suas cidades de origem.

Durante meses, a comissão eleitoral nacional do Congo insistiu que iria realizar uma votação livre e justa, tal como prometido em todo o segundo maior país de África, mesmo quando os observadores independentes e os críticos assinalam irregularidades que, segundo eles, irão comprometer a legitimidade dos resultados.

Cerca de 44 milhões de congoleses estão registados para participar na votação, que inclui também escrutínios regionais.

À medida que se aproximava o dia da votação, as autoridades procuraram mais helicópteros, o que suscitou preocupações quanto à capacidade da comissão para abrir assembleias de voto em zonas inacessíveis devido a más estradas ou à falta de segurança.

Os resultados provisórios completos são esperados até 31 de dezembro.

Transparência eleitoral

O Presidente Felix Tshisekedi está a competir contra 18 adversários da oposição na esperança de conseguir um segundo mandato à frente da nação rica em minerais mas atingida pela pobreza.

"Pedi-vos que me dessem força para continuar o trabalho que começámos", disse Tshisekedi no seu último comício na segunda-feira, prometendo alargar a política de educação gratuita se for eleito.

Os candidatos da oposição atraíram os eleitores com promessas de trazer estabilidade, paz e o desenvolvimento económico que dizem ter estado ausente do primeiro mandato de Tshisekedi.

Eles e os observadores eleitorais religiosos e da sociedade civil fizeram soar o alarme sobre a transparência eleitoral, destacando questões como a lista de eleitores e os bilhetes de identidade ilegíveis.

"É evidente que está a ocorrer a maior fraude eleitoral do século", disse na segunda-feira o Prémio Nobel e candidato da oposição Denis Mukwege. A comissão eleitoral tem rejeitado repetidamente as alegações de fraude da oposição.

A eleição será decidida numa única volta, exigindo uma maioria simples dos votos para vencer. O período que antecedeu o escrutínio foi particularmente agitado.

Dois candidatos ao parlamento foram mortos em incidentes separados no dia 15 de dezembro - parte de uma série de actos de violência relacionados com as eleições, condenados por grupos de defesa dos direitos humanos e pela União Europeia.

Antes do dia das eleições em Kinshasa, alguns habitantes locais não estavam convencidos de que o seu voto contaria. "De cada vez que votamos, ficamos desiludidos, mas se tivesse de votar, seria para mudar", disse Lucie Mpiana, de 43 anos, que está desempregada.

O encerramento das urnas está previsto para as 16h00 GMT (11h00 ET).

Fonte: edition.cnn.com