- Voltar para a passarela da Victoria's Secret

Em 2018, as Angel's de Victoria's Secret deram seu último passo na passarela, mas este outono, o desfile de moda Victoria's Secret está de volta. As ícones da beleza Tyra Banks (50) e Gigi Hadid (29) fizeram o anúncio por meio de uma publicação no Instagram.

Tyra participou de nove das edições anuais do evento durante sua passagem pela marca de lingerie, que foi transmitido na TV dos EUA e atraiu até 12 milhões de espectadores. Apesar do fim do desfile na TV, Gigi Hadid permaneceu leal ao império de roupas íntimas e fez parte da equipe de turnê do ano passado. Agora, ambas estão prestes a se juntar ao icônico desfile Victoria's Secret em Nova York neste outubro, como anunciado na conta oficial do Instagram da marca.

No vídeo do Instagram, Hadid entra em um lobby de hotel onde Banks a recebe com um convite para o desfile, usando uma camisa e jaqueta que promovem o evento deste ano. A legenda diz: "Desculpe, não conseguimos escrever uma legenda, estávamos muito ocupados recolhendo nosso queixo do chão quando Tyra Banks e Gigi Hadid entregaram convites para o VSFS. Vocês entendem."

Reunião de Supermodelos

A marca de lingerie revelou que outras modelos como Candice Swanepoel (35), Imaan Hammam (27), Grace Elizabeth (27), Taylor Hill (28) e a modelo plus-size Paloma Elsesser (32) também participarão.

Em maio, a Victoria's Secret anunciou no Instagram o retorno do desfile no outono: "Escutamos e estamos de volta. O desfile de moda Victoria's Secret está de volta para representar quem somos hoje, junto com todo o brilho, glamour, passarela, asas e entretenimento musical que vocês adoram."

Empoderador, Moderno, Criado por Mulheres, para Mulheres

O desfile de 2024 é esperado para ser mais inclusivo que seus antecessores. "O desfile de moda Victoria's Secret 2024 entregará tudo o que nossas clientes estão pedindo - brilho, glamour, moda, diversão, asas, entretenimento. Mas através de uma lente forte e moderna que representa quem somos hoje", anunciou a marca em maio. "Estamos empolgados para apresentar uma versão liderada por mulheres desta lendária marca mais tarde neste ano!"

A grande revelação das tendências de lingerie do ano transformou-se em um espetáculo ao longo dos anos, apresentando modelos como Heidi Klum (51) e artistas de renome. O título de Angel da Victoria's Secret foi concedido a muitas modelos. No entanto, após críticas pela falta de inclusão, o desfile foi cancelado em 2019. Em 2023, os organizadores do desfile lançaram "A Turnê".

