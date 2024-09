- Volkswagen revela acordos de contrato de trabalho: possíveis reduções de mão-de-obra a partir de julho de 2025

Volkswagen oficialmente encerrou seu acordo de segurança de emprego, em vigor desde 1994. A empresa comunicou ao sindicato que esse contrato terminará no final do ano, com a possibilidade de demissões a partir de julho de 2025, seis meses depois. Além do acordo de segurança de emprego, outros acordos, como a garantia de contratação de aprendizes e regulamentações de trabalho temporário, também foram encerrados. Fontes internas da empresa informaram que a diretoria havia discutido e concordado anteriormente com o término dos contratos.

Negociações salariais a serem aceleradas

Volkswagen pretende agilizar as negociações com o sindicato e o conselho de trabalhadores, segundo o diretor de pessoal Gunnar Kilian. A intenção é selar um novo acordo até o meio de 2025, coincidindo com o término do acordo de segurança de emprego. "Essa cronologia nos permite colaborar com os representantes dos funcionários para elaborar estratégias que tornarão a Volkswagen financeiramente forte e competitiva no futuro próximo", afirmou Kilian.

"Os recentes desenvolvimentos geraram incerteza. Podemos mitigar essa incerteza ao criar perspectivas seguras para nossa empresa no futuro próximo", acrescentou Kilian. As negociações salariais para a escala salarial da Volkswagen, que estavam inicialmente agendadas para outubro, serão antecipadas e incluirão os contratos recentemente encerrados. Essa proposta já havia sido apresentada pelo sindicato IG Metall.

Conselho de trabalhadores promete resistência

Volkswagen anunciou há cerca de uma semana que terminaria a garantia de emprego de 30 anos e que o fechamento de fábricas não poderia mais ser descartado. No entanto, a empresa não havia especificado uma data até agora. Desde então, o conselho de trabalhadores e o IG Metall têm se oposto veementemente a esses planos.

"Como havíamos previsto há vários dias, a empresa agora cumpriu sua intenção", disse Daniela Cavallo, presidente do conselho de trabalhadores. Ela também reiterou sua resistência aos planos. "Vamos lutar ferozmente contra essa ameaça histórica aos nossos empregos. As demissões não são uma opção para nós."

Durante as negociações salariais com o sindicato e o conselho de trabalhadores, o foco será discutir os termos do novo acordo coletivo, com o objetivo de substituir o acordo de segurança de emprego expirado. Apesar dos planos da Volkswagen de encerrar o acordo de segurança de emprego, o conselho de trabalhadores permanece determinado a manter o acordo coletivo e proteger os empregos de seus funcionários, se opondo veementemente a qualquer demissão.

Leia também: