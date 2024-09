- Volkswagen pretende reduzir custos: potenciais encerramentos e despedimentos de fábricas representam um risco

A situação na maior fabricante de carros da Europa, a Volkswagen, está se agravando. Como parte de sua estratégia de economia financeira, a marca principal VW agora está considerando fechamentos de fábricas e reduções de força de trabalho, anunciou após uma reunião executiva. O acordo com o sindicato de trabalhadores sobre segurança de empregos, que proibiu cortes de empregos até 2029, será encerrado. A gerência sênior afirmou que as marcas principais da VW precisam de uma reformulação abrangente. "Até mesmo o fechamento de fábricas de produção de veículos e componentes não pode ser descartado na situação atual sem medidas contraceptivas imediatas." Os cortes de empregos propostos por meio de aposentadorias antecipadas e pacotes de separação já não são suficientes para alcançar as economias desejadas.

O sindicato dos metalúrgicos, IG Metall, e o sindicato dos trabalhadores declararam forte oposição. "Esses planos são um ataque direto a nossos empregos, locais de trabalho e acordos coletivos de trabalho", declararam em uma edição especial do jornal sindical "Mitbestimmen". "Não haverá fechamentos de fábricas da Volkswagen enquanto eu estiver no comando!", disse Cavallo. Thorsten Groeger, presidente do distrito da IG Metall na Baixa Saxônia, chamou isso de "plano irresponsável" que "abalaria os alicerces da Volkswagen".

A Volkswagen ainda não divulgou números específicos sobre quantos dos cerca de 120.000 empregos na Alemanha poderiam ser afetados. Não há indicações sobre potenciais locais que poderiam ser fechados. De acordo com o sindicato dos trabalhadores, o conselho de marca considera pelo menos uma fábrica de veículos e uma fábrica de componentes na Alemanha dispensáveis.

O último fechamento de fábrica da Volkswagen foi há mais de 30 anos: em 1988, a Volkswagen fechou sua fábrica em Westmoreland, EUA. Nenhuma fábrica da Volkswagen jamais foi fechada na Alemanha. Além da sede em Wolfsburg, a Volkswagen opera fábricas em Hannover, Emden, Osnabrück, Braunschweig, Salzgitter, Kassel, Zwickau, Dresden e Chemnitz. A subsidiária Audi recentemente colocou sua fábrica em Bruxelas sob revisão.

O CEO Oliver Blume justificou o curso de ação, referindo-se à situação cada vez pior. "A indústria automotiva europeia está enfrentando uma situação altamente desafiadora e grave. A perspectiva econômica piorou ainda mais", declarou em um comunicado. Para alcançar a melhoria projetada nos resultados de dez bilhões de euros até 2026, os custos agora precisam ser reduzidos mais do que o anteriormente previsto. "Os ventos contrários se fortaleceram significativamente", disse o chefe da marca Thomas Schäfer em um comunicado. "Portanto, precisamos agir agora e estabelecer as condições para prosperar a longo prazo." De acordo com o "Handelsblatt", são necessários até quatro bilhões de euros em economias adicionais.

Pela primeira vez desde que Oliver Blume assumiu o cargo há quase dois anos, a Volkswagen está se encaminhando para um grande conflito com o lado dos empregados. Ao contrário de seu antecessor Herbert Diess, que frequentemente entrava em conflito com o poderoso sindicato dos trabalhadores, Blume havia colaborado principalmente em silêncio com o sindicato até agora. Ele deixou as medidas específicas de corte de custos para seus conselhos de marca. Agora, Cavallo instou-o a se envolver diretamente na discussão sobre a marca. "A situação da marca principal é, em última análise, também a situação do CEO".

A marca principal, Volkswagen, vem lidando com despesas altas há anos e fica atrás de marcas-irmãs como Skoda, Seat e Audi em termos de margens de lucro. Um programa de corte de custos iniciado em 2023 visa corrigir isso, melhorando os resultados em dez bilhões de euros até 2026. Entre outras medidas, as despesas com pessoal administrativo devem ser reduzidas em 20%. Até agora, a Volkswagen recorreu a aposentadorias antecipadas e pacotes de separação para redução de força de trabalho, com programas relevantes expandidos na primavera e 900 milhões de euros reservados para pagamentos de separação de até 474.000 euros para empregados de longa data.

