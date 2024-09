- Volkswagen iniciará reduções de mão-de-obra a partir de meados de 2025

A discordância em andamento em torno de potenciais demissões na Volkswagen está aumentando. Apenas uma semana após sugerir a possibilidade de cortes de empregos e fechamento de fábricas, a Volkswagen oficialmente declarou inválido o acordo de segurança de empregos que estava em vigor desde 1994. A empresa informou à IG Metall sobre a intenção de abandonar o acordo até o final do ano, com demissões operacionais potenciais a começar seis meses depois, a partir de julho de 2025.

O conselho de fábrica e a sindicato reagiram fortemente a essa decisão. "A Volkswagen agora fez o que esperávamos há dias", declarou a presidente do conselho de fábrica, Daniela Cavallo. "É um dia difícil." Eles estão determinados a se opor a essa decisão. "Vamos explorar todos os nossos recursos para mostrar à empresa que isso não é como funciona conosco." O conselho de fábrica não tolerará demissões operacionais ou fechamento de fábricas. "Isso continua sendo nossa linha vermelha inabalável."

A IG Metall classificou isso como uma escalada excessiva.

Thorsten Groeger, chefe do distrito da IG Metall na Baixa Saxônia, referiu-se a isso como "um ataque sem precedentes ao acordo coletivo histórico", que a Volkswagen está intensificando desnecessariamente a situação. "É mais benéfico resolver questões de forma cooperativa, não um contra o outro." Com a cancelamento unilateral do acordo de segurança de empregos, "a Volkswagen está submetendo a co-determinação a um dos testes mais severos da história da empresa".

No entanto, a empresa justificou a medida devido à situação financeira ruim de sua marca principal, Volkswagen, que não pode ser resolvida com medidas atuais como programas de aposentadoria parcial e indenizações. "Precisamos posicionar a Volkswagen AG para reduzir os custos na Alemanha para um nível competitivo, para que possamos investir em novas tecnologias e novos produtos com nossos próprios recursos", disse o diretor de recursos humanos, Gunnar Kilian, em um comunicado. A Volkswagen emprega 120.000 pessoas na Alemanha, metade delas em Wolfsburgo.

As negociações rápidas com o sindicato e o conselho de fábrica são desejadas

A empresa deseja negociar rapidamente com o sindicato e o conselho de fábrica sobre uma nova regulamentação. "A situação atual está causando incerteza. Podemos contrapô-la ao proporcionar oportunidades futuras para nossa empresa de forma oportuna", disse Kilian. O objetivo é chegar a um acordo sobre uma regulamentação subsequente até o meio de 2025, quando o acordo de segurança de empregos expirar. "Este período agora nos dá a chance de encontrar soluções juntos com os representantes dos funcionários para tornar a Volkswagen viável e competitiva para o futuro".

As negociações coletivas sobre o acordo salarial da Volkswagen, inicialmente agendadas para outubro, serão antecipadas e incorporadas para incluir os acordos que foram agora rescindidos. A Volkswagen anunciou isso. O sindicato já havia proposto isso. O sindicato agora espera que as discussões comecem já em setembro. Até agora, a rodada de negociações coletivas na Volkswagen, que inicialmente era apenas sobre salários, estava agendada para começar em outubro. O sindicato busca um aumento salarial de sete por cento.

Redução de aprendizes e cortes em trabalhadores temporários

Além do acordo de segurança de empregos, que havia excluído demissões operacionais por 30 anos, vários outros acordos também foram rescindidos, incluindo a garantia de aprendizes e regulamentações para trabalhadores temporários. A Volkswagen havia comprometido anteriormente a contratar anualmente 1.400 aprendizes, mas esse número não é mais necessário. A empresa agora visa reduzir esse número. Para trabalhadores temporários, a compensação mais alta na Volkswagen será reduzida para o nível padrão para empregos temporários.

Se nenhum acordo sobre uma nova regulamentação de segurança de empregos for alcançado até o meio de 2025, a Volkswagen ameaça demissões. Com o fim da garantia de empregos, as concessões feitas pela força de trabalho há 30 anos, como a renúncia a bônus de férias e de Natal, também expirarão, piorando a situação da empresa, a Volkswagen alertou. "No caso de uma regressão ao acordo coletivo anterior a 1º de janeiro de 1994, não podem ser descartadas demissões por motivos operacionais", disse o comunicado da empresa.

Trabalhadores protestam

A Volkswagen anunciou há mais de uma semana sua intenção de abandonar a garantia de empregos que está em vigor há 30 anos e não excluir fechamento de fábricas. A empresa ainda não especifica uma data exata para o término da garantia de empregos. Após esse anúncio, a força de trabalho protestou vocalmente em várias reuniões de trabalho em todas as localizações contra esses planos.

