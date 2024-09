- Voigt nomeado oficialmente chefe do Grupo Parlamentar da CDU

Mario Voigt foi escolhido como líder do novo grupo CDU no parlamento da Turíngia. A decisão foi unânime, segundo um representante do grupo CDU de Erfurt. Voigt atuou como candidato principal da CDU durante o período eleitoral e lidera os democratas cristãos desde março de 2020. Ele faz parte do parlamento desde 2009.

Com 47 anos, Voigt tem como objetivo ascender ao cargo de Ministro-Presidente e está atualmente negociando com vários partidos para formar uma coalizão sob sua liderança. Uma parceria provável parece ser um acordo envolvendo CDU, BSW e SPD, com a tolerância da Esquerda.

Andreas Bühl foi oficialmente nomeado como gerente parlamentar da fração CDU durante a reunião, como anunciou um porta-voz. Ele recebeu 21 votos a favor com duas abstenções.

O novo papel de Voigt como líder do grupo CDU no Landtag lhe permitirá negociar efetivamente por uma possível coalizão com BSW, SPD e a Esquerda. Para formar uma maioria, a CDU precisa da tolerância da Esquerda no Landtag.

