"Vocês não são outdoors humanos", diz o juiz quando os caddies perdem o caso do babete

Caddies perdem ação de "outdoor humano" contra o PGA Tour

O grupo argumentou que deviam ser compensados por usarem os dorsais patrocinados

O juiz rejeitou a ação dizendo que os caddies assinaram um contrato com o Tour

Mas um grupo de caddies descontentes perdeu a ação judicial contra o PGA Tour depois de um juiz ter refutado a sua alegação de que não passavam de "cartazes humanos".

Os 168 bagmen argumentaram que deviam ser compensados por usarem coletes que publicitam o patrocinador de um torneio, estimando o montante anual de publicidade que usam em 50 milhões de dólares.

No entanto, um juiz rejeitou a queixa, afirmando que os contratos que os caddies assinaram com o Tour especificavam os requisitos para os crachás e uniformes.

"A queixa geral dos caddies sobre o mau tratamento por parte do Tour tem mérito, mas esta ação federal sobre os bibes não tem. A queixa é rejeitada com prejuízo", escreveu o juiz distrital dos EUA Vince Chhabria na sua decisão.

"Há décadas que os caddies são obrigados a usar os bibes.

"Por isso, os caddies sabem, quando entram na profissão, que usar babetes durante um torneio faz parte do seu trabalho. Por outras palavras, o babete é uma parte essencial do uniforme de um caddie.

"E os contratos que os caddies assinaram com o Tour obrigam-nos a usar os uniformes prescritos pelo Tour.

"Por essa razão, não há mérito na alegação dos caddies de que os contratos impedem de alguma forma o Tour de lhes exigir o uso de babetes. A exigência do babete também não implica a lei federal antitrust ou de marcas registadas."

'Cães de fora'

Os caddies queixaram-se igualmente de más condições de trabalho e de que o Tour não os tratava com "decência humana comum".

Apontaram um exemplo de fevereiro do ano passado, em que foram obrigados a procurar abrigo de uma tempestade nos seus carros ou debaixo de abrigos metálicos abertos, enquanto os jogadores e os espectadores eram autorizados a entrar.

O processo inclui uma citação de Scott Van Pelt, analista da ESPN, que afirma que o Tour trata os seus caddies como "cães de rua".

O advogado do grupo, Richard Meadow, da Lanier Law Firm, disse à CNN que os caddies estavam "desapontados" com a decisão e a considerar as suas opções, mas satisfeitos por o tribunal ter reconhecido o seu mau tratamento.

"Independentemente do resultado final, os nossos clientes esperam que as questões levantadas por este litígio e a consequente sensibilização do público tragam mudanças positivas na forma como os caddies são vistos e tratados pelo PGA Tour", afirmou.

O PGA Tour declarou num comunicado enviado à Associated Press: "Estamos ansiosos por pôr este assunto para trás das costas e avançar numa direção positiva com os caddies".

