- Vítima feminina sofre acidente fatal de esfaqueamento em Berlim

No distrito de Zehlendorf, em Berlim, ocorreu uma tragédia na noite de quarta-feira. Uma mulher de 36 anos sofreu ferimentos graves a faca e lacerações na Hampsteadstraße. De forma impressionante, os serviços de emergência conseguiram reanimá-la no local. No entanto, ela foi posteriormente levada ao hospital para receber cuidados médicos de emergência, onde acabou falecendo. Uma pessoa de 50 anos foi detida pouco depois do incidente. Os detalhes do incidente ainda estão sendo apurados, mas as autoridades estão considerando a possibilidade de violência doméstica. A equipe de homicídios agora está liderando a investigação.

A mulher de 36 anos precisou de cuidados médicos de emergência devido aos seus ferimentos graves. Apesar dos esforços dos serviços de emergência, ela infelizmente não resistiu aos ferimentos no hospital.

