Visitantes da Estação Espacial Internacional vêm da Rússia e dos Estados Unidos

Há uma atmosfera política gelada entre a Rússia e os EUA na Terra, mas no espaço, eles ainda estão trabalhando juntos. Portanto, um astronauta da NASA embarcou em uma viagem à Estação Espacial Internacional (ISS), cortesia de uma nave Soyuz.

Um astronauta americano e dois cosmonautas russos voaram rapidamente em direção à Estação Espacial Internacional (ISS) em pouco mais de três horas e nove minutos, a bordo da nave Soyuz. Essa nave, identificada como Soyuz MS-26, foi tripulada por Don Pettit, Alexei Ovchinin e Ivan Wagner. Após o lançamento do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, como relatado pela Roscosmos, eles entraram em órbita sem problemas. O acoplamento foi confirmado às 21h32 CEST.

A Soyuz MS-26 transportava 130 quilos de carga, incluindo equipamento experimental e itens pessoais para os viajantes do espaço. A cápsula é prevista para permanecer no espaço por aproximadamente 202 dias.

Apesar das tensões em andamento entre a Rússia e os EUA, acionadas pela interferência russa na Ucrânia, eles ainda estão colaborando no espaço. Astronautas frequentemente utilizam spacecraft russos para chegar à ISS.

Ansiedade da Roscosmos pela Colaboração

Yuri Borisov, chefe da Roscosmos, expressou seu desejo de estender o atual acordo de cooperação espacial com os EUA até 2025, enfatizando sua importância para operações confiáveis da ISS. Ele também ofereceu assistência à NASA, uma vez que os planos originais de retorno para os astronautas a bordo do "Starliner" enfrentaram complicações. Os EUA, por sua vez, já ajudaram a Rússia no passado.

Dois astronautas, Sunita Williams e Barry Wilmore, ainda estão na ISS após complicações com sua viagem planejada à estação espacial via "Starliner". Embora a spacecraft tenha retornado com segurança à Terra no sábado, a NASA considerou um segundo voo com a spacecraft problemática muito arriscado. Como resultado, os dois astronautas estenderam sua estadia no espaço, agora prevista para durar oito meses - em vez dos oito dias iniciais. A Rússia pode orquestrar uma viagem de retorno via spacecraft Soyuz.

Além desses cinco viajantes do espaço, sete outros cosmonautas e astronautas atualmente ocupam a ISS. A tripulação agora conta com cinco russos e sete americanos, ultrapassando o tamanho típico.

