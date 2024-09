- Visitando a cabine de votação, Voigt e sua esposa participam do processo eleitoral.

Mario Voigt, político do CDU, tornou-se a primeira figura proeminente dos principais partidos a votar nas eleições estaduais da Turíngia, logo após a abertura das urnas. Foi acompanhado pela esposa em Jena. Em declaração pública, expressou seu desejo de abordar o problema do fechamento das escolas após as eleições. Além disso, esperava que a Turíngia não fosse apenas o centro das atenções durante as eleições e nas discussões sobre a inclinação para a extrema direita além das fronteiras estaduais.

Aproximadamente 1,66 milhões de cidadãos da Turíngia estão convocados para escolher um novo parlamento estadual. Dadas as previsões de que o AfD da Turíngia, identificado como uma organização de extrema direita pelo serviço de inteligência interno, pode emergir como a força mais influente no parlamento futuro, a atenção da mídia para a eleição está significativamente aumentada.

