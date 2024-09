Vinte prestadores de seguros de saúde aumentaram mais uma vez a contribuição adicional para os prémios.

Para o ano de 2024, o pagamento suplementar obrigatório ao seguro saúde aumentou de 1,6% para 1,7%. Infelizmente, alguns provedores de seguro estão lidando com um déficit financeiro significativo e tiveram que aumentar as contribuições novamente neste ano.

Até maio, 22 dos 73 provedores obrigatórios de seguro saúde aumentaram suas contribuições suplementares. De acordo com a avaliação da Finanztip, essa ajustes afetam aproximadamente 7,6 milhões de segurados.

Os provedores obrigatórios de seguro saúde geralmente realizam mudanças nas contribuições adicionais no início de cada novo ano. Até 2024, 37 dos 73 provedores acessíveis já haviam aumentado as contribuições. Interessantemente, 22 provedores aumentaram suas contribuições de forma incomum neste ano, com 19 tendo feito isso no início do ano e agora aumentando-as novamente. Aqui estão alguns exemplos:

BKK Diakonie: atualmente em 2,69%

BKK Düerkoppadler: atualmente em 2,55%

BKK Euregio: atualmente em 1,79%

BKK24: atualmente em 2,55%

BKK Gildemeister Seidensticker: atualmente em 1,99%

BKK Pfalz: atualmente em 2,38%

BKK Pfaff: atualmente em 1,8%

BKK Textilgruppe Hof: atualmente em 2,8%

BKK Wirtschaft & Finanzen: atualmente em 2,99%

BKK ZF & Partner: atualmente em 2,1%

Continentale BKK: atualmente em 2,2%

IKK - die Innovationskasse: atualmente em 2,3%

IKK classic: atualmente em 2,19%

Knappschaft: atualmente em 2,7%

KKH: atualmente em 3,28%

Pronova BKK: atualmente em 2,4%

Vivida BKK: atualmente em 2,49%

Barbara Weber, especialista em seguros de saúde da Finanztip, explicou: "Os provedores precisam de fundos, eles acumularam um déficit financeiro significativo neste ano". A faixa de contribuições suplementares agora vai de 0,90% a 3,28% da renda sujeita a contribuições. A contribuição média é de 1,78%.

Normalmente, os indivíduos segurados estão obrigados a permanecer com seu provedor de seguro atual por um período de 12 meses. No entanto, em caso de aumento de contribuição, essa obrigação é dispensada. O cancelamento deve ser processado até o final do mês em que o provedor de seguro exigir a contribuição aumentada, o que geralmente ocorre em janeiro. Entrar em contato com um novo provedor de seguro saúde é suficiente para lidar com o cancelamento.

Se o provedor de seguro saúde aumentar a contribuição suplementar, o direito especial de rescisão ainda se aplica no final do mês em que a contribuição mais alta é exigida pela primeira vez. Se rescindido regularmente, torna-se efetivo no final do mês seguinte. Desde janeiro de 2021, fora das rescisões regulares, os indivíduos estão vinculados por 12 meses, mas não por 18, e podem teoricamente trocar de provedores de seguro a cada ano. O processo de troca também ficou mais simples: basta se cadastrar online no novo provedor de seguro e informar seu novo empregador sobre a intenção de trocar de provedores de seguro. O contrato de seguro antigo não precisa ser rescindido, pois o novo provedor de seguro cuida disso eletronicamente. Uma lacuna na cobertura do seguro é excluída durante a troca. Ao trocar para um provedor de seguro saúde mais barato, é importante notar que mais renda então estará sujeita à tributação. Em troca, uma parte das economias será perdida em impostos. Por fim, aqueles que estão considerando uma troca devem verificar se o novo provedor de seguro saúde mais barato também oferece todos os serviços suplementares desejados, como limpeza dental, osteopatia ou homeopatia.

Devido ao déficit financeiro, alguns provedores aumentaram suas contribuições legais de seguro saúde, levando os segurados afetados a explorar opções alternativas. Por exemplo, indivíduos que trocarem para um novo provedor de seguro saúde com contribuições suplementares mais baixas poderiam potencialmente economizar dinheiro, embora possam precisar pagar mais impostos sobre a renda aumentada sujeita a contribuições.

