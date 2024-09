- Vinte e sete concorrentes a competir pelo Grimme Online Honor.

Do arquivos históricos aos investigações que mudam o jogo: 27 sites da internet estão na disputa pelo Prêmio Grimme Online deste ano. De quase 1000 inscrições, o júri selecionou até 27 indicados para até oito prêmios, que serão concedidos em 16 de outubro em Marl, na região do Ruhr, como anunciou o Instituto Grimme. O público também pode votar em um vencedor adicional.

O Prêmio Grimme Online quase não aconteceu este ano devido a dificuldades financeiras no Instituto Grimme. Corte rigoroso de custos e a busca por financiamento adicional permitiram que os prêmios fossem realizados mais tarde no ano. Apesar do período de inscrição reduzido, os juízes não notaram falta de qualidade ou quantidade, eles declararam.

O Prêmio Grimme Online é um prêmio altamente prestigiado para a jornalismo online excepcional na Alemanha e é concedido em várias categorias.

Utilizando a rede como arquivo

Notavelmente, muitos dos sites indicados fazem uso das habilidades da internet como arquivo e espaço de memória, explorando o passado de várias maneiras: Tópicos vão desde a era do Nacional Socialismo, a história da Alemanha Oriental, a eventos recentes como a tragédia das enchentes de 2021 no oeste da Alemanha.

Entre os indicados estão uma série de podcasts que usaram a internet além do formato de áudio padrão, bem como ofertas no Instagram e vários canais do TikTok - de amantes de jardinagem populares com grandes seguimentos a produções elaboradas encomendadas por emissoras públicas.

Investigações impactantes da Correctiv na disputa

Devido ao seu impacto significativo, a investigação da mídia Correctiv "Conspiração contra a Alemanha" está na disputa pela categoria Especial. Nenhuma pesquisa recente teve tanto impacto quanto a revelação da reunião de círculos de direita em Potsdam, foi afirmado como justificativa. A revelação da reunião provocou uma onda de indignação e uma série de grandes comícios de protesto em várias cidades no início do ano.

