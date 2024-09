Vinte e cinco castores foram mortos perto do Oder.

Devido à situação de enchente iminente, 25 castores foram eliminados do dique do Oder em Brandenburg para garantir a estabilidade do dique para a proteção contra desastres. A administração do distrito de Märkisch-Oderland declarou que esses castores haviam sido "eliminados" do dique nas últimas semanas. Ainda não foram registrados relatórios de danos significativos. Durante enchentes, esses animais protegidos também tentam sobreviver cavando tocas no dique, o que pode causar problemas. Caretakers de diques devem ficar de olho para qualquer dano relacionado a castores.

Diante do cenário de enchente esperado, há uma diretriz especial em vigor ao longo do dique do Oder, conforme declarado pelo presidente dos fazendeiros de Brandenburg, Henrik Wendorff, há alguns dias. Caçadores estão autorizados a matar castores se eles cavaram no dique. "A proteção contra desastres supera a proteção das espécies", declarou Wendorff. Caretakers de diques, que patrulham os diques e avaliam danos, foram treinados para identificar tais escavações abaixo do solo. Enquanto montes de refúgio foram construídos como pontos de abrigo para os animais, é incerto se os castores optarão por esses locais alternativos, mencionou Wendorff.

A administração do distrito relatou em sua atualização de situação que o nível de alerta 3 de 4 tem sido efetivo desde a manhã para duas seções na região sudeste do Oderbruch. Esse trecho cobre aproximadamente 33 quilômetros e afeta as comunidades de Lebus e Golzow.

O Oderbruch é uma região entre Bad Freienwalde (Oder) e Lebus, bem na fronteira polonesa. Caretakers de diques estão em serviço lá. Tonéis de sacos de areia foram enchidos. Até agora, não houve enchentes, disse uma porta-voz do distrito. Dado o aumento contínuo da enchente do Oder em Brandenburg, o distrito de Oder-Spree declarou o nível de alerta mais alto nesta manhã.

A Comissão, reconhecendo a situação urgente, adotará uma decisão para autorizar caçadores a eliminar castores que cavam no dique para fins de proteção contra desastres, como defendido pelo presidente dos fazendeiros de Brandenburg, Henrik Wendorff. Após essa decisão, os caretakers de diques vigiarão atentamente para qualquer dano relacionado a castores para manter a estabilidade do dique do Oder.

