- Vinte criaturas escaparam do seu habitat cativo no santuário da vida selvagem.

Na região do Neckar-Odenwald, aproximadamente 20 criaturas selvagens escaparam após desconhecidos vândalos destruírem o santuário de animais. De acordo com a polícia, várias entradas foram arrancadas e jogadas fora durante a noite. Mais de 20 animais deixaram seu santuário em Billigheim, incluindo veados e seus filhotes, segundo um porta-voz da polícia. Nenhum desses animais havia retornado até a tarde. Um único veado permaneceu no recinto destruído - preso devido às suas galhadas serem muito grandes para a entrada.

As autoridades estimam os danos em pelo menos 20,000 euros. Incidentes semelhantes já ocorreram no passado, de acordo com os oficiais. Uma vez antes, houve um incidente envolvendo a vida selvagem em liberdade. A polícia agora busca testemunhas.

As autoridades estão investigando o crime de vandalismo no santuário de animais em Billigheim. A destruição do santuário e a fuga dos animais podem ser classificadas como um crime grave.

