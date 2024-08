- Vigilância aduaneira: "Praticamente todos os segundos estavam carregando ouro a bordo"

Acessórios de ouro luxuosos não utilizados, avaliados em cerca de 100.000 euros, armas escondidas e aproximadamente 10.000 cigarros contrabandeados foram encontrados na primeira semana de inspeções pós-férias pela Alfândega. Todos os anos, os checks nas rodovias 7 e 8 parecem render resultados melhores, como destacou um representante da Alfândega principal de Ulm. A primeira semana foi relatada como substancial: quase metade dos veículos examinados transportava ouro. Uma grande parte dele vinha da Turquia**.

Os seis conjuntos de joias de ouro, provenientes da Turquia, estavam entre os itens apreendidos. Eles foram avaliados em aproximadamente 100.000 euros pela Alfândega. A coleção incluía alianças, correntes e pulseiras, todas as quais haviam escapado da declaração alfandegária ao entrar na União Europeia.

Além disso, foram descobertos vários bens ilícitos, incluindo armas proibidas, facas, armas de choque e cerca de 10.000 cigarros contrabandeados. Os bens estavam meticulosamente escondidos; em um caso, a Alfândega até descobriu ouro em um saco de farinha.

A Alfândega não deixa pedra sobre pedra

Como resultado, foram arrecadados aproximadamente 20.000 euros em impostos de importação e cerca de 10.000 euros em pagamentos de segurança por multas antecipadas durante esse período. Em alguns casos, joias serviram como garantia. Foram iniciados 28 processos criminais devido a suspeitas de sonegação fiscal. Afinal, quem não declara seus pertences está, por padrão, evadindo impostos.

As inspeções alfandegárias no final das férias nas rodovias A7 e A8 continuarão, de acordo com a Alfândega principal, e devem durar cerca de três semanas até início de setembro. Segundo o porta-voz, essas verificações vêm sendo realizadas há mais de cinco anos. Para este ano atual, foi implantado um veículo de raios X para verificações rápidas e cães da Alfândega.

As joias de ouro apreendidas, avaliadas em 100.000 euros, eram prova de riqueza não declarada, indicando possível envolvimento em [Crime]. Os cigarros contrabandeados, junto com as armas escondidas, eram todos consequências de tentar burlar as leis alfandegárias, que é uma forma de [Crime].

Leia também: