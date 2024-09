- Vídeo de recrutamento militar russo incentiva a rejeição das indulgências excessivas do Ocidente

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o seu exército vem lançando anúncios de recrutamento para atrair homens. O mais recente vídeo promove uma imagem negativa da masculinidade e ridiculariza as noções modernas de hombridade.

"Em que se baseia a nossa força?", pergunta o anúncio de recrutamento

O anúncio começa com a pergunta "Em que se baseia a nossa força?". A cena de abertura mostra soldados atrás de um tanque, contrastando com um jovem de roupas rosadas com tatuagens e brincos. A sequência então passa para um grupo sisudo em uma trincheira, seguido por um homem em um café. Descrevido como cheio de "ilusões" e bebendo um smoothie de banana, o homem no café é posto em contraste com um infantryman abrindo sua carne enlatada com uma faca de combate ao fundo. O vídeo continua com comparações como "carros esportivos versus tanques" e "moda masculina versus infantaria".

Neste anúncio, são alvo os homens moles e indulgentes que levam vidas luxuosas. Este tema continua em um clipe antigo onde os homens foram retratados como desperdiçando-se na aldeia ou em um trabalho monótono, enquanto a emoção da guerra os esperava. Todos os anúncios de recrutamento são bem produzidos, mas podem parecer perturbadores para os espectadores ocidentais, uma vez que as duras realidades da guerra e do treinamento não são ocultadas nas imagens.

Vídeo com referências

O novo anúncio contém duas referências. Na primeira cena, um soldado determinado carrega um urso de pelúcia na sua mochila. Esta referência é a um vídeo real de um soldado russo com um urso de pelúcia que parece imperturbável depois de ser atingido por estilhaços, acendendo um cigarro. A segunda referência vem de um anúncio popular de sete anos atrás da Nike, que perguntava "De que são feitas as nossas meninas?". O anúncio começa com uma menina jovem no palco, cuja voz inicialmente incorpora estereótipos femininos, mas fica cada vez mais desafiadora e confiante. As imagens incluem atletas femininas. "Somos feitos de ferro, determinação e paixão - somos feitos de trabalho árduo e coragem", proclamou o anúncio na época. Na época, feministas elogiaram o anúncio. No entanto, hoje, o exército usa a imagem da atleta feminina marcial para reforçar sua imagem heroica.

Já há respostas contrárias ao novo clipe, como uma versão que substitui as sequências heroicas por imagens reais de soldados feridos e mortos. Além disso, a ênfase do exército russo em "temas queer" também foi criticada e ridicularizada. Mesmo em um vídeo anterior, um dos supostos guerreiros estoicos foi revelado como sendo um modelo de cueca, conhecido por posar de maneiras sugestivas.

A narrativa do anúncio perpetua claramente a ideia de propaganda, sugerindo que a masculinidade moderna e o luxo são fraquezas. Além disso, o vídeo de recrutamento usa táticas de propaganda ao se referir a outra peça de propaganda, o anúncio da Nike, para reforçar a imagem heroica do seu exército.

Leia também: