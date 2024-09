Vice-presidente do Banco Comercial expressa receios sobre potencial encerramento de agências do UniCredit

Se Unicredit, um poderoso banco italiano, assumisse o controle, Uwe Tschäge, membro do conselho de supervisão do Commerzbank e presidente do conselho de trabalhadores, prevê reduções drásticas. Tschäge afirmou: "Estamos olhando para uma grande redução nas agências físicas". Quanto às intenções da Unicredit de adquirir o Commerzbank, Tschäge expressa sua desaprovação, dizendo: "Não estamos interessados nisso".

A Unicredit, o segundo maior banco da Itália, atualmente detém aproximadamente 21% das ações do segundo maior banco listado publicamente da Alemanha, o Commerzbank. Com isso, os italianos se tornariam o maior acionista individual em Frankfurt, ultrapassando o governo federal alemão, que ainda retém cerca de 12%.

Essa situação poderia resultar em mudanças significativas no Commerzbank. As preocupações de Tschäge com o controle da Unicredit poderiam levar a uma redução no número de agências físicas.

