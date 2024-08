Engajar-se em atividades de esboço em Mônaco - VfB Stuttgart enfrenta desafios contra Real Madrid, Juventus e Paris Saint-Germain

VfB Stuttgart vai enfrentar os atuais campeões, Real Madrid, ao lado de Paris Saint-Germain e Juventus Turin, na fase de grupos da reformulada Liga dos Campeões. Ao ser sorteado com Monaco, eles também enfrentarão Atalanta Bergamo, Young Boys Bern, Red Star Belgrade, Sparta Prague e Slovan Bratislava. Os jogos começam em 17 de setembro, com a programação exata revelada no final de semana.

A UEFA deu uma grande reformulação à Liga dos Campeões. Agora, todos os 36 clubes lutam em um campeonato, com cada time enfrentando oito oponentes. Como o vice-campeão da Alemanha, Stuttgart volta à competição de elite, sediando jogos contra Paris, Bergamo, Berna e Praga. Eles viajarão para jogos contra Madrid, Turim, Belgrado e Bratislava.

Os oito primeiros na classificação após a fase de grupos permanecem na competição e avançam diretamente para as oitavas de final. Os times classificados do nono ao 24º participam de uma nova fase eliminatória para determinar quem avança ainda mais.

Os oponentes de Stuttgart no Grupo C da Liga dos Campeões incluem o formidável Red Star Belgrade, adicionando um desafio europeu interessante à sua programação. Após seus jogos na fase de grupos, Stuttgart tem como objetivo garantir uma vaga entre os oito primeiros para avançar diretamente para as oitavas de final.

