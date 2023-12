Véspera de Ano Novo na TV: Todas as formas de passar o ano de 2024

Desde as travessuras festivas de Anderson Cooper e Andy Cohen em Times Square até Cynthia Erivo a cantar em Washington, DC, a passagem de '23 para '24 será anunciada pelo poder das estrelas.

Aqui está uma lista de opções de onde e como assistir às várias festividades.

'New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen' (Véspera de Ano Novo ao vivo com Anderson Cooper e Andy Cohen)

Cooper e Cohen regressam para o seu sétimo ano como co-apresentadores da emissão de Ano Novo da CNN, que este ano contará com actuações musicais de Enrique Iglesias, Maroon 5, Jonas Brothers, Flo Rida, Miranda Lambert, Darius Rucker e Rod Stewart.

Entrevistas em direto com Patti Labelle, Jeremy Renner, Neil Patrick Harris, Bowen Yang e Matt Rogers e uma participação especial de David Blaine também ajudarão a dar as boas-vindas ao novo ano.

O programa da CNN "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen" irá para o ar a 31 de dezembro às 20h00 ET e será transmitido em direto no CNN Max. Para os subscritores de televisão paga, também estará disponível em CNN.com, CNN connected TV e aplicações móveis.

Dick Clark's New Year's Rockin' Eve

A manter a famosa tradição estará Ryan Seacrest, que regressa para o seu 19.º ano como apresentador do especial da ABC, também sediado em Times Square. Este ano, terá a companhia da co-apresentadora Rita Ora, com actuações de Jelly Roll, Megan Thee Stallion e Tyla.

Green Day, Janelle Monáe, Ellie Goulding, Bebe Rexha, Ludacris e Thirty Seconds to Mars também estão programados para atuar a partir de Los Angeles, enquanto Post Malone subirá ao palco a partir de Las Vegas para o espetáculo.

O "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" vai para o ar a 31 de dezembro, às 20h00 ET, na ABC.

Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration'

Embora em breve seja conhecida por muitos como Elphaba na próxima adaptação para o grande ecrã de "Wicked", a atriz e cantora nomeada para um Óscar, Cynthia Erivo, irá cantar melodias do coração no Kennedy Center em Washington, DC, para um especial da PBS para a véspera de Ano Novo.

De acordo com um comunicado de imprensa, a noite contará com "uma coleção de canções profundamente pessoais que ajudaram a moldar a carreira e a sensibilidade artística de Erivo e que abrangem uma vasta gama de géneros, desde as músicas de espetáculo ao hip-hop".

Ao lado de Erivo - que ganhou um prémio Tony por interpretar Celie na versão da Broadway de 2015 de "The Color Purple" - estarão os artistas vencedores do Tony Ben Platt e Joaquina Kalukango.

"Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration" irá para o ar a 31 de dezembro às 20h00 ET na PBS e será transmitido em PBS.org e na aplicação PBS.

Fonte: edition.cnn.com