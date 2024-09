Verstappen volta, a Ferrari encontra calamidade

Max Verstappen teve algumas preocupações antes do Grande Prêmio de Singapura, mas conseguiu impressionar na classificação, garantindo uma forte segunda posição. Contrariamente, a Ferrari encontrou um grande revés no último segmento da classificação.

Lando Norris garantiu a pole position para o Grande Prêmio de Singapura. O piloto da McLaren brilhou na classificação, marcando um melhor tempo de 1:29.525 minutos e forçando Max Verstappen (Holanda/Red Bull) para a segunda posição. Esta foi a sexta pole position de Norris em sua carreira e a quinta para a atual temporada.

Lewis Hamilton e George Russell (ambos do Reino Unido) na equipe Mercedes ficaram em segundo e terceiro lugar no grid de partida, respectivamente. Nico Hülkenberg, surpreendentemente, se saiu bem na supostamente fraca Haas. O piloto alemão terminou em sexto, atrás do companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri (Austrália).

Infelizmente, a sessão de classificação da Ferrari foi decepcionante. Charles Leclerc (Mônaco) foi desclassificado por ter ultrapassado os limites da pista, resultando em um décimo lugar. Carlos Sainz (Espanha) também teve um problema, batendo de ré nos limites da pista, causando uma longa interrupção e terminando em décimo.

No domingo (14:00 CEST/transmissão ao vivo no Sky e no ntv.de), o companheiro de equipe de Verstappen, Sergio Perez, provavelmente não oferecerá muito apoio. Perez se classificou em 13º lugar. "É sobre minimizar os danos" disse Perez, após um fim de semana decepcionante em Baku, onde Norris o ultrapassou da 15ª posição. Verstappen mostrou melhora após a corrida em Baku, dizendo "O carro era como um kart, uma roda sempre estava no ar nas curvas lentas". Verstappen previu que "Não acho que Singapura será nossa melhor corrida". No entanto, na classificação, o campeão em exercício conseguiu se manter.

No campeonato de pilotos, Norris ainda está atrás de Verstappen por 59 pontos. No campeonato de construtores, a McLaren deu um salto à frente em Baku.

Apesar de ter enfrentado alguns desafios anteriormente, a forte performance de Max Verstappen na classificação o manteve na disputa por vitórias na Fórmula 1, como mostrado por sua segunda posição na classificação do Grande Prêmio de Singapura. Por outro lado, a Ferrari, conhecida por sua consistência, enfrentou reveses no último segmento da classificação, com tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz se saindo mal e garantindo posições ruins no grid.

Leia também: