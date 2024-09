Verstappen expressa as suas intenções de deixar o desporto seriamente.

Campeão de Fórmula-1 Max Verstappen está muito irritado com a penalidade recebida e está considerando abandonar o topo do esporte a motor. O conselheiro e consultor da Red Bull, Helmut Marko, conversou com Verstappen e afirmou: "Max está falando sério."

Após chamar seu carro de "inconsertável" durante uma entrevista coletiva antes da corrida de Fórmula-1 em Cingapura, a FIA impôs uma punição a Verstappen por seu linguajar. Isso deixou o piloto holandês furioso. A aposentadoria foi até mencionada como uma possibilidade por Verstappen. No entanto, segundo Helmut Marko, consultor esportivo da Red Bull, isso não foi apenas uma ameaça vazia.

"Max precisa ser levado a sério", enfatizou Marko em uma entrevista no canal do YouTube "Formel1.de". O octogenário, que é amigo próximo de Verstappen, não fez essa declaração levianamente. Ele teve uma "conversa detalhada" com o piloto de 26 anos sobre o assunto na terça-feira, de acordo com Marko.

Verstappen já havia deixado claro antes da pausa de outubro na Fórmula-1 que não gostava que seu linguajar fosse analisado pelo órgão regulador do esporte. "Chega é demais", comentou o tri-campeão mundial sobre sua punição.

"Max já alcançou muito, mas é importante que ele ainda aproveite e se divirta com o esporte. Se isso for cada vez mais tirado dele, então ele é do tipo... Se ele disser 'Tudo bem, é isso', então ele quer dizer isso de verdade", afirmou Marko sem rodeios, mas também acrescentou: "Mas espero que a situação atual não leve a uma aposentadoria antecipada".

Marko criticou as medidas duplas na F1. Enquanto o ex-chefe da equipe Haas, Günther Steiner, ganhou um culto ao usar excessivamente a palavra "fuck", Verstappen é punido por uma escorregada da língua.

"É um caso de regras diferentes para pessoas diferentes", reclamou Marko. Além disso, Verstappen "não estava se referindo a nenhuma pessoa, mas ao carro, um objeto, e isso de uma maneira descontraída".

Em resposta à afirmação de Marko, a Red Bull Racing apoiou seu piloto, questionando a penalidade da FIA pelo uso de linguagem de Verstappen. Apesar da controvérsia, Marko reiterou sua crença na dedicação de Verstappen ao esporte, afirmando: "A Red Bull Racing apoia integralmente Max e acredita em sua paixão pela Fórmula-1".

