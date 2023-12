Destaques da história

Verstappen e Ricciardo, da Red Bull, voltam a despistar-se... rebocando caravanas

Pilotos da Red Bull rebocam caravanas a alta velocidade na Holanda

Ricciardo despista-se numa chuva de destroços

A dupla foi forçada a pedir desculpa a toda a equipa na sequência de um acidente no Grande Prémio do Azerbaijão do mês passado que colocou ambos os pilotos fora da corrida - um dos numerosos incidentes que os deixaram bem à deriva na classificação de pilotos de 2018.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que, após esse incidente, eles estavam muito "na casota do cão", por isso imagine a sua reação às cenas de segunda-feira no Circuito de Zandvoort, na Holanda.

Ali, as estrelas da F1 entraram em pista a toda a velocidade em Aston Martin Vanquishes equipados com... caravanas.

E, escusado será dizer, ambas ficaram bastante danificadas - a caravana de Ricciardo virou de cabeça para baixo numa chuva de destroços.

Felizmente, havia uma razão para o caos - os pilotos eram a principal atração do evento de demonstração Jumbo Racedagen, anunciado como a única oportunidade de ver Verstappen a conduzir o seu carro de F1 na Holanda.

"Havia muita gente, o que foi bom de ver", disse o holandês. "A caravana do Daniel já não é uma caravana, o que é um bom sinal. Está completamente destruída! A minha só está a funcionar com uma roda".

Foi a segunda ocasião em que os colegas de equipa rebocaram caravanas com consequências destrutivas, tendo anteriormente entrado em pista no Red Bull Ring, na Áustria, em maio de 2017.

A próxima etapa do Campeonato do Mundo de F1 desta temporada terá lugar nas ruas estreitas do Mónaco, este fim de semana, onde uma condução tão imprudente terá certamente consequências mais graves.

