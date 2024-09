Versão ampliada do Pixel Buds Pro 2 representa uma atualização significativa

Os Pixel Buds Pro 2 atualizados demonstram melhorias significativas em relação às suas versões anteriores em vários aspectos. As atualizações incluem aprimoramento da qualidade do som, cancelamento de ruído, conforto e duração da bateria, apesar de os fones de ouvido terem sido reduzidos em tamanho. No entanto, a Google também aumentou o preço, e embora as funcionalidades de IA estejam disponíveis, elas só estão acessíveis em inglês.

Fones de Ouvido Pequenos e Confortáveis

Os fones de ouvido reformulados parecem notavelmente menores e distintos em termos de aparência. Eles são equipados com aletas de silicone, que ajudam a manter um ajuste seguro no canal auditivo, mesmo durante atividades físicas intensas. Graças à sua resistência à água e poeira IP54, eles são perfeitos para atividades esportivas.

Com um peso de apenas 4,7 gramas cada, esses fones de ouvido não apenas são seguros como também extremamente leves, garantindo uso confortável por longos períodos. Sua duração da bateria também é impressionante, já que os fones de ouvido podem operar por até oito horas com o cancelamento ativo de ruído (ANC) ativado, o que representa uma melhora significativa em relação aos seus antecessores.

Som Superior, Duração da Bateria Mais Longa

A Google afirma que a duração da bateria pode durar até oito horas com o ANC ativado. Testes confirmaram essa afirmação, com um pouco de duração a mais da bateria em volume moderado. O estojo de carregamento fornece reservas adicionais para mais 22 horas, e os fones de ouvido vazios podem durar mais uma hora após apenas cinco minutos no estojo com ANC ativo. O estojo de carregamento agora pode ser carregado sem fio e possui uma função para encontrar os fones de ouvido usando um tom.

A qualidade do som dos Pixel Buds Pro 2 também foi significativamente aprimorada. As frequências mais altas receberam mais clareza graças a uma nova câmara de frequências altas. O palco sonoro parece mais amplo e espaçoso do que nos antecessores. O baixo está mais equilibrado nas configurações padrão, o que melhora o som geral.

Aplicativo Bem-Sucedido

O aplicativo acompanhante permite que os usuários ajustem os níveis de baixo por meio de modos pré-definidos ou ajustando através de um equalizador extenso. O aplicativo também pode avaliar se os fones de ouvido estão selando corretamente para alcançar o ANC e o baixo ótimos. Pontas de silicone em quatro tamanhos diferentes são fornecidas para esse propósito. Testes indicaram que encontrar uma combinação adequada é mais fácil devido às novas abas de suporte.

No aplicativo, os usuários podem ativar o áudio espacial, que permite que os fones de ouvido reproduzam som 3D em mídia compatível. Eles também podem definir os fones de ouvido para manter uma direção de som consistente, mesmo quando viram a cabeça. Esses efeitos são particularmente desfrutáveis ao assistir vídeos.

De acordo com a Google, as melhorias no som são devido à nova câmara de frequências altas e ao Tensor A1, o primeiro chip interno nos Pixel Buds. Também é dito que ele permite o cancelamento ativo de ruído duas vezes mais eficiente.

ANC Eficiente, Modo de Transparência Excelente

Os fones de ouvido demonstram maior eficiência no ANC, bloqueando mais ruído consistente em veículos e escritórios. Eles efetivamente bloqueiam o ruído do teclado no escritório ou conversas de colegas. O ANC parece ser mais eficaz em frequências mais altas. Embora não seja o melhor no cancelamento ativo de ruído, os novos fones de ouvido da Google são um dos melhores.

Os fones de ouvido também proporcionam um ruído próprio natural e mínimo no modo de transparência. As conversas podem ser realizadas facilmente, e quando a reconhecimento de conversa é ativado, os fones de ouvido mudam para o modo de transparência quando o usuário começa a falar.

Durante ligações, os fones de ouvido se saem bem, isolando efetivamente a voz do usuário em ambientes ruidosos e permitindo uma comunicação clara com os parceiros de conversa. Os fones de ouvido também lidam bem com o vento.

Controles Personalizáveis

O controle por toque para reprodução de mídia e chamadas funciona da mesma maneira que nos modelos anteriores, usando gestos de toque ou deslize. Os gestos de pressionamento longo no dedo podem ser personalizados para executar várias funções, como chamar um assistente digital. No entanto, apenas o Google AI Gemini pode ser ativado quando é definido como padrão em um smartphone Android.

O Gemini geralmente se sai bem, delegando tarefas que não pode lidar ao Google Assistant. Infelizmente, a IA está disponível apenas em alemão no momento. Conversas ao vivo com a IA são possíveis quando o idioma é mudado para o inglês dos EUA, onde você pode discutir vários tópicos.

Os Pixel Buds Pro 2 se conectam de forma estável com o Bluetooth 5.4 e dão suporte ao LE Audio. No entanto, eles só são capazes de se conectar a dois dispositivos simultaneamente das características do padrão LE Audio no momento. Os fones de ouvido não dão suporte a codecs de Bluetooth de alta resolução como o aptX, mas isso pode mudar com o LC3, que também é uma característica do LE Audio.

Conclusão

Os Google Pixel Buds Pro 2 são um dos melhores fones de ouvido Bluetooth disponíveis, oferecendo um som excepcional, ANC e duração da bateria. Embora eles sejam tão caros quanto outras opções de ponta, com cerca de 250 euros, eles entregam uma experiência de audição agradável.

Os Pixel Buds Pro 2 incluem testes técnicos para garantir um desempenho ótimo. Esses testes incluem avaliar o selo dos fones de ouvido para um ANC e baixo ótimos no aplicativo acompanhante.

Apesar das melhorias e aprimoramentos, as funcionalidades de IA nos Pixel Buds Pro 2 estão disponíveis apenas em inglês para conversas ao vivo com a IA no momento. Embora o Gemini AI possa lidar com tarefas que não pode lidar e mudar para o Google Assistant, ele está disponível apenas em alemão para conversas ao vivo no momento.

