Vermes de terra intoxicados servem como um conceito que provoca reflexão.

Este ano, os Prêmios Ig-Nobel, que honram pesquisadores com investigações incomuns, têm um tema zoológico: vermes bêbados, pombos em foguetes e trutas decompostas nadando ao redor. Alguns desses prêmios foram concedidos a cientistas alemães.

Pesquisas sobre vermes embriagados, plantas artificiais imitando as verdadeiras e as habilidades natatórias de uma truta morta renderam a dez estudos os Prêmios Ig-Nobel nos Estados Unidos. A revista que concede o prêmio honra o estranho e celebra a inovação. De acordo com os organizadores do evento, ele é feito para comemorar o peculiar e honrar a imaginação.

Na língua alemã, "ignóbil" traduz-se como "desonroso". Como o evento havia sido realizado digitalmente devido à pandemia de COVID-19 nos últimos quatro anos, a cerimônia suntuosa foi realizada pessoalmente pela primeira vez no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge, na costa leste dos EUA.

Cientistas da Universidade de Hamburgo receberam o prêmio na categoria Medicina por provar que medicamentos falsos com efeitos colaterais dolorosos superam medicamentos sem tais efeitos colaterais. "É uma honra estar aqui", disse o recipiente, Lieven Schenk.

Pesquisadores do Brasil e da Universidade de Bonn descobriram que algumas plantas verdadeiras imitam as aparências de plantas de plástico vizinhas, ganhando o prêmio na categoria Botânica. "Não sabemos como elas fazem isso ainda", disse Felipe Yamashita.

Pombos Voando em Foguetes e Cabelos Girando

O psicólogo americano falecido B.F. Skinner recebeu um prêmio póstumo na categoria Paz por sua pesquisa sobre se pombos vivos poderiam navegar foguetes. "Gostaria de agradecer por finalmente reconhecer sua maior contribuição", disse sua filha, Julie Skinner Vargas, que recebeu o prêmio em seu nome.

Cientistas franceses e chilenos pesquisaram a direção de giros dos cabelos de indivíduos nos hemisférios norte e sul, ganhando o prêmio na categoria Anatomia.

Mamíferos que Respiram pelo Ânus e 350.757 Lançamentos de Moeda

Cientistas do Japão e dos EUA foram reconhecidos na categoria Fisiologia por descobrirem que muitos mamíferos possuem a capacidade de respirar pelo ânus. Pesquisadores escoceses foram premiados na categoria Probabilidade por apresentar evidências, tanto teoricamente quanto por meio de 350.757 experimentos, de que uma moeda tende a cair em sua face inicial ao ser lançada.

Foi encontrado um vínculo entre uma longa existência e registros escassos de nascimento e morte para indivíduos famosos de longa vida pelo pesquisador britânico Saul Justin Newman.

Cientistas americanos Fordyce Ely e William Petersen foram homenageados postumamente na categoria Biologia por sua pesquisa dos anos 1940 envolvendo um gato, uma vaca e uma sacola de papel.

Vermes Bêbados e Carcaças Nadando

Pesquisadores holandeses e franceses usaram a técnica de separação de substâncias chamada cromatografia para distinguir entre vermes bêbados e sóbrios na categoria Química. Silhuetas de brinquedos de verme gigantes adornaram o discurso de aceitação dos apresentadores.

James Liao, cientista americano, ganhou o prêmio na categoria Física por exibir e explicar as habilidades natatórias de uma truta morta. "Um peixe vivo nada mais do que um morto - mas não muito. A água nada o peixe", afirmou. "Agradeço aos organizadores do evento Ig-Nobel por reconhecer o divertimento na ciência".

O evento, que incluiu verdadeiros laureados com o Nobel e teve como tema este ano a "Lei de Murphy", incluiu lançamentos de aviões de papel, como sempre. Esboços, peças musicais bizarras e muito outro disparate foram apresentados ao longo da cerimônia. O evento terminou com Marc Abrahams, o apresentador, repetindo suas tradicionais palavras finais: "Se você não ganhou um prêmio Ig-Nobel este ano, e especialmente se ganhou, melhor sorte no ano que vem!".

