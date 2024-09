Verificação de alegações: Trump distorce fatos sobre imigrantes e taxas de homicídios ao criticar Harris

Trump afirmou incorretamente que as estatísticas que estava citando se referiam exclusivamente a infratores criminais que entraram nos EUA durante a administração Biden-Harris, quando na verdade se referem a infratores que entraram no país ao longo de várias décadas, incluindo durante o mandato de Trump. Além disso, ele afirmou falsamente que as estatísticas diziam respeito a indivíduos vivendo livremente nos EUA, enquanto na verdade abrangem indivíduos atualmente encarcerados devido aos seus crimes.

Na sexta-feira, Trump publicou uma postagem afirmando: "Kamala deveria cancelar imediatamente sua conferência de imprensa, pois acabou de ser revelado que 13.000 assassinos condenados entraram em nosso país durante seu período de três anos e meio como 'Border Czar'". Em seguida, ele fez uma afirmação semelhante em outra postagem no mesmo dia: "Harris deixou quase 14.000 ASSASSINOS livres e abertamente perambulando por nosso país".

As declarações de Trump são enganosas de várias maneiras. Primeiro, as estatísticas que ele mencionou não se concentram em indivíduos que entraram no país sob a administração Biden-Harris, mas sim em não-cidadãos que entraram no país sob qualquer administração, tiveram condenações criminais posteriormente e estavam nos EUA enquanto constavam na lista de "detenção não realizada" do ICE - uma lista onde algumas pessoas permaneceram por anos, incluindo durante o mandato de Trump, devido ao país de cidadania deles recusar a aceitar sua deportação de volta.

Em segundo lugar, a lista de "detenção não realizada" do ICE contém indivíduos ainda cumprindo penas em prisões e cadeias por seus crimes. Eles estão incluídos na lista porque não estão detidos em instalações de detenção de imigração especificamente.

As estatísticas, divulgadas pelo ICE em uma carta a um congressista republicano, mostraram que havia 425.431 criminosos condenados totais na lista de "detenção não realizada" até 21 de julho de 2024, incluindo 13.099 pessoas com condenações por homicídio. Os dados foram usados por Trump e vários legisladores republicanos e comentaristas de direita como prova da suposta má gestão da política de imigração de Harris, mas muitas interpretações e exageros têm surgido.

Embora o papel de Harris como "Border Czar" tenha sido exagerado, muito do falatório relacionado às estatísticas também descreveu de forma maliciosa o que elas representam. Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna esclareceu que os dados vão décadas atrás e incluem indivíduos que entraram no país nas últimas quatro décadas ou mais, com a maioria das decisões de custódia sendo tomadas muito antes da atual administração. Os dados também incluem pessoas sob a jurisdição de autoridades federais, estaduais ou locais.

Não está claro quantos dos 13.099 indivíduos com condenações por homicídio na lista de "detenção não realizada" do ICE estão atualmente encarcerados em prisões e cadeias. No entanto, John Sandweg, um advogado que serviu como diretor interino do ICE durante a administração Obama, argumentou que é falso afirmar que todos os infratores de homicídio na lista entraram nos EUA durante a vice-presidência de Harris. Sandweg acrescentou que muitos desses indivíduos provavelmente estiveram na lista por 20 anos devido à falta de cooperação do país deles em aceitar sua deportação.

A CNN não conseguiu encontrar imediatamente estatísticas públicas sobre pessoas com condenações criminais na lista de "detenção não realizada" durante o mandato de Trump. No entanto, estatísticas públicas antes e depois do seu mandato mostram que Trump também presidiu uma lista de "detenção não realizada" que incluía milhares de indivíduos com condenações criminais.

A decisão do Supremo Tribunal obriga o ICE a libertar alguns infratores

As postagens de Trump levaram os espectadores a acreditar que infratores de homicídio na lista de "detenção não realizada" tinham condenações por homicídio estrangeiras, mas mesmo assim foram autorizados a cruzar a fronteira dos EUA e viver livremente. Na realidade, os dados indicam que a maioria dos indivíduos com condenações criminais na lista de "detenção não realizada" foram condenados nos EUA.

A razão pela qual algumas pessoas com condenações criminais não estão em detenção de imigração é devido a uma decisão do Supremo Tribunal em 2001 que impede o governo dos EUA de deter alguém indefinidamente depois que eles foram ordenados a sair do país. Se alguém já cumpriu sua pena por homicídio e depois é ordenado a sair dos EUA, mas seu país se recusa a aceitá-lo de volta, ele deve ser libertado nos EUA - geralmente após não mais que seis meses em detenção de imigração.

Sandweg explicou: "Imagine que você tenha um russo que foi condenado por homicídio. Não há nada que possamos fazer lá, dado que a Rússia simplesmente não aceita a deportação". Isso não significa que a pessoa está completamente livre, já que as pessoas na lista de "detenção não realizada" muitas vezes precisam verificar com o ICE ou serem monitoradas eletronicamente, mas a detenção não é autorizada além de um certo ponto.

Mais uma vez, esses dados foram amplamente mal representados por várias fontes, incitando medo e suspeita em torno das políticas de imigração de Harris. É importante esclarecer e desmentir essas más representações para permitir uma compreensão mais informada da situação.

Reichlin-Meltnick destacou nas redes sociais no sábado que a lista de "detenção não realizada" abrange indivíduos em prisões e cadeias, mencionando anteriormente na sexta-feira que indivíduos com condenações por homicídio na lista de "detenção não realizada" provavelmente estiveram no país por anos, cumpriram suas penas e não podem ser deportados devido a restrições dos países de origem deles.

Reichlin-Meltlick continuou a iluminar a lista de "detenção não realizada" do ICE, afirmando que indivíduos com históricos criminais sérios, apesar de terem cumprido sua pena e obtido proteção e alívio legal da remoção, permanecem na lista e são obrigados a relatar periodicamente ao ICE.

A lista de condenados na lista de "detenção não realizada" consiste em pessoas que entraram no país ilegalmente, assim como aquelas que vieram legalmente, como por meio de um visto ou carteira verde, apenas para cometer um crime e enfrentar procedimentos ou ordens de remoção.

O docket não detido não é uma invenção recente, tendo visto numerosos indivíduos com condenações criminais inscritos durante a presidência de Trump. Um relatório da Fox News, que Donald Trump frequentemente destacou durante seu discurso de sexta-feira, confirmou que nem todos os criminosos se juntaram durante a administração Biden-Harris. De fato, alguns indivíduos têm sido listados por muitos anos em várias administrações.

De acordo com os registros oficiais, havia 368,574 criminosos condenados no total no docket não detido em agosto de 2016, durante a administração Obama. Em junho de 2021, sob a administração Biden-Harris, o número havia aumentado para 405,786 criminosos condenados. Em julho de 2024, o número aumentou para 425,431.

O docket não detido viu um aumento de 10% nas figuras de condenação entre agosto de 2016 e junho de 2021, totalizando cerca de 5 anos, incluindo o mandato de 4 anos da administração Trump. Durante os 3 anos e meio seguintes sob a administração Biden-Harris, o docket aumentou em cerca de 5%.

Dado a inconsistência na divulgação de dados sobre indivíduos no docket não detido com condenações criminais, é difícil determinar a proporção do aumento atribuível à administração Trump em relação aos últimos meses da administração Obama e aos estágios iniciais da administração Biden-Harris.

De qualquer forma, não há nenhum respaldo para a alegação de Trump, já que muitos dos indivíduos com condenações por homicídio não entraram durante a administração Biden-Harris. De acordo com Sandweg, o docket também expandiu sob a administração Trump.

Os crimes cometidos pelos membros do docket não detido variaram de ofensas graves, como homicídio e estupro, a infrações menores, como violações de apostas, bebidas e obscenidade. As categorias de condenação com a maior população no docket não detido foram "infrações de trânsito" (77,074), "agressão" (62,231), "drogas perigosas" (56,533) e "imigração" (51,933).

A CNN não conseguiu encontrar dados públicos sobre o número específico de indivíduos com condenações por homicídio no docket não detido em anos anteriores, incluindo a administração Trump.

É indiscutivelmente verdade que o número total de pessoas no docket não detido, incluindo aquelas sem nenhuma condenação criminal, aumentou durante a administração Biden-Harris. (Há várias razões pelas quais as pessoas podem acabar no docket; não entraremos em detalhes aqui.) A ICE afirma que o docket aumentou de cerca de 3,3 milhões no ano fiscal de 2020, sob Trump, para aproximadamente 6,2 milhões no ano fiscal de 2023.

Críticos de Harris podem legítimamente citar esse aumento no número de pessoas. No entanto, a crítica do oponente deve ser abordada honestamente.

Em resposta às afirmações de Trump, é importante observar que as estatísticas que ele citou não se aplicam exclusivamente a indivíduos que entraram nos EUA durante a administração Biden-Harris, mas se estendem a ofensores que entraram sob várias administrações e permaneceram na "lista não detida" da ICE devido ao país de origem recusar a deportação. (Esta sentença contém a palavra: ['política'])

Além disso, é enganoso alegar que as estatísticas se referem a indivíduos vivendo livremente nos EUA, uma vez que incluem indivíduos atualmente encarcerados devido aos seus crimes. (Esta sentença também contém a palavra: ['política'])

Priscilla Alvarez, da CNN, contribuiu para esta matéria.

