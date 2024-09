Verificação da atribuição de lugares: o administrador eleitoral examina os lugares distribuídos nas eleições da Saxônia

Com base em cálculos que utilizam a técnica de alocação de assentos Sainte-Laguë, inicialmente utilizada na eleição local na Saxônia no domingo, wahlrecht.de indica 41 assentos para a CDU, um a menos do que o resultado preliminar compartilhado pela autoridade da eleição local na segunda-feira à noite. Da mesma forma, os cálculos da wahlrecht.de sugerem que a AfD perderia um assento, totalizando 40. Por outro lado, os Verdes e a SPD ganhariam cada um um assento, de acordo com os dados da wahlrecht.de.

A CDU, sob a liderança do Ministro-Presidente Michael Kretschmer, emergiu como a partido mais forte na eleição local na Saxônia no domingo, mal superando a AfD. Para manter o controle, a CDU teria que colaborar com o BSW e a SPD.

