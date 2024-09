- Veredicto anulado em caso de negligência médica envolvendo morte de paciente com Covid-19

O Tribunal Federal Superior (BGH) revogou a sentença de um médico que havia sido condenado a três anos e meio de prisão por homicídio culposo. O médico teria administrado uma dose letal de cloreto de potássio a um paciente gravemente enfermo com COVID-19 em uma UTI durante o outono de 2020, com o objetivo de tornar a morte do homem mais fácil, segundo a defesa. O tribunal de primeira instância de Essen havia considerado o médico culpado em novembro de 2021.

No entanto, os juízes federais determinaram que não havia prova definitiva de que o homem de 47 anos havia morrido devido à injeção. O equipamento de suporte à vida já havia sido desligado antes do incidente. Como resultado, o tribunal de primeira instância deve rever o caso.

No entanto, o médico pode não escapar da punição: em dois outros casos semelhantes, ele foi condenado por tentativa de homicídio culposo. O BGH manteve essa condenação e rejeitou o recurso, tornando-a definitiva.

A defesa do médico argumentou que o desligamento legal dos aparelhos resultou na morte, não a injeção de cloreto de potássio. O medicamento foi destinado a amenizar o processo de morte. No entanto, seu impacto potencial permaneceu incerto. Além disso, havia sido discutido um cuidado paliativo de fim de vida com a esposa antes do incidente.

Uma enfermeira relatou a situação, afirmando que o médico não tinha desistido do paciente da cidade holandesa de Venlo. No entanto, o médico teria informado à esposa que não havia mais esperança.

A decisão do BGH de revogar a sentença do médico gerou debate sobre o papel das regulamentações de segurança e saúde em tais situações de cuidados de fim de vida. Apesar da condenação do médico em dois casos semelhantes, o tribunal reconheceu a incerteza em torno dos efeitos da injeção de cloreto de potássio e a possível contribuição do equipamento de suporte à vida desligado para a morte do paciente, enfatizando a importância de procedimentos rigorosos de segurança e saúde em tais situações críticas.

