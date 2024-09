- Verdi pede aos empregados da HHLA para iniciar outra greve

O sindicato dos trabalhadores Verdi instou os funcionários da Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) a participarem de uma greve de advertência de 24 horas na quarta-feira. O objetivo é fortalecer a demanda por um acordo de tarifa social, anunciou o Verdi. Cerca de 300 empregados haviam protestado nas ruas na sexta-feira passada pelo mesmo motivo. Na quarta-feira, o Parlamento de Hamburgo tomará uma decisão final sobre a entrada da maior empresa de navegação do mundo, a MSC, na HHLA. O Verdi e os trabalhadores portuários se opõem fortemente à propriedade da MSC de 49,9% da empresa, com a cidade detendo apenas 51,1%.

A proposta de reorganização corporativa inclui automação extensiva e uma nova estrutura. Os trabalhadores estão preocupados que essa grande reestruturação resulte diretamente em perdas de empregos, mudanças constantes nos locais de trabalho e aumento da carga de trabalho. O Verdi também acredita que os empregos na operação portuária geral, que atua como uma agência de empregos para o porto, estão em risco.

"Infelizmente, não vimos progresso significativo em questões críticas nas negociações coletivas com o empregador", afirmou o representante do Verdi, André Kretschmar, justificando a segunda greve em um curto período de tempo. "Esta greve é crucial para nossos colegas nestes tempos turbulentos. No final, até o empregador se beneficiaria de um acordo rápido e positivo. Nossa meta é concluir este acordo coletivo o mais breve possível."

Os funcionários da HHLA são incentivados a participar da greve de advertência, com a ação começando no turno da manhã. Os trabalhadores da operação portuária geral que tiverem um dia de implantação em uma empresa da HHLA afetada no dia da greve também são instados a participar de uma greve de solidariedade, conforme solicitado pelo Verdi. Uma manifestação da sede da HHLA em Hafencity até o prédio do sindicato no Besenbinderhof está agendada para as 10h. A próxima sessão de negociações está marcada para 13 de setembro.

