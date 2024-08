- Verdi defende outro protesto contra o acordo MSC

Com a decisão do Parlamento de Hamburgo sobre a participação da MSC na empresa Hafenlogistik da HHLA iminente, os manifestantes estão planeando outra marcha contra o acordo. O sindicato Verdi está a incentivar os trabalhadores, estivadores e críticos públicos a participarem (começando às 14h) desde a Landungsbrücken até à prefeitura e à sede da HHLA na Hafencity.

De acordo com o Verdi, o acordo representa uma ameaça não apenas aos empregos da HHLA, mas também às posições em outras empresas portuárias, incluindo a operação portuária geral e as operações Lasch. Além disso, a MSC obteria significativo poder de veto através do acordo.

O Senado vermelho-verde de Hamburgo visa trazer a MSC a bordo para fortalecer a HHLA e o manuseio de contentores. A cidade deterá uma participação de 50,1%, enquanto a MSC deterá 49,9%. Inicialmente, a cidade possuía aproximadamente 70%, com o restante em flutuação livre.

Em troca, a MSC planeia aumentar o volume de carga nas terminais da HHLA a partir do ano seguinte, com o objetivo de quase duplicá-lo para um milhão de contentores padrão anualmente até 2031. Além disso, a empresa de navegação suíça pretende construir uma nova sede alemã em Hamburgo e aumentar o capital da HHLA em 450 milhões de euros, em parceria com a cidade.

Inicialmente, o acordo era esperado ser aprovado durante a última sessão do parlamento antes das férias de verão. No entanto, uma vez que a oposição bloqueou a votação final, foi adiado para 4 de setembro, durante a primeira sessão após as férias de verão. Dado o apoio de dois terços da coalizão vermelho-verde no parlamento, a decisão do Senado a favor do acordo é virtualmente garantida.

Os manifestantes estão se preparando para expressar suas preocupações sobre o potencial impacto do acordo em vários empregos portuários durante a marcha, com foco na influência da empresa de navegação. Apesar das preocupações do Verdi, a MSC comprometeu-se a aumentar o volume de carga nas terminais da HHLA, o que pode ter um impacto significativo nas atividades de navegação.

