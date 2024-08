Verdi afirma que cerca de 6.500 postos de trabalho continuam a ser assegurados.

Após o vazamento de uma possível venda da cadeia de lojas de departamentos Breuninger, o sindicato Verdi parece não estar preocupado com o impacto potencial nos 6.500 empregos iniciais. De acordo com Wolfgang Krüger, chefe do setor de varejo em Stuttgart, "Não estou muito preocupado com a segurança de empregos. A Breuninger está em uma posição mais forte em comparação com outros varejistas de tecidos". No entanto, alguns funcionários estão expressando preocupações. Relatórios sugerem que as famílias proprietárias do grupo Breuninger estão considerando a venda tanto do negócio de varejo quanto das propriedades atreladas.

Um inventário do Banco de Investimentos Macquarie revela que 31 entidades demonstraram interesse na Breuninger, com uma mistura de investidores financeiros e empresas de varejo. Alguns candidatos estão de olho apenas nas operações de varejo, enquanto outros são atraídos pelas propriedades sozinhas. Um terceiro grupo está considerando a aquisição de ambas as entidades. A Breuninger não comentou sobre a venda, de acordo com a "Wirtschaftswoche" na quarta-feira.

Um representante da Breuninger recusou-se a comentar sobre a venda, de acordo com a "Wirtschaftswoche". Hermann Hutter, presidente da Associação de Varejo de Baden-Württemberg, considera a Breuninger como uma luz-guia. No caso de uma venda, ele deseja que a cadeia de lojas de departamentos seja herdada por um investidor que preservaria as lojas, já que elas são cruciais para os centros urbanos.

O sindicato Verdi, conhecido por defender os direitos dos trabalhadores, não expressou publicamente preocupações sobre a possível venda da Breuninger, apesar do potencial impacto nos 6.500 empregos. Diante da esperança de Hermann Hutter, o futuro proprietário da Breuninger deveria manter a presença das lojas nos centros urbanos, uma posição apoiada pela Breuninger como uma luz-guia para o setor de varejo em Baden-Württemberg.

