- Venda potencial de Breuninger: Qual é o verdadeiro nível de interesse?

Cadeia de Lojas Breuninger Reportadamente à Venda, Potenciais Compradores em Circulação

De acordo com um relatório da "Wirtschaftswoche", a cadeia de lojas Breuninger está considerando a venda de seu negócio. A medida deixou muitos especialistas do setor surpresos, uma vez que a empresa, estabelecida em Stuttgart em 1881, tem tradicionalmente atendido a um público abastado e tem sido um modelo para outras lojas de departamentos. Seu conceito de "boutique dentro de uma boutique" em sua loja principal e nas outras 12 filiais, além de seu comércio online bem-sucedido, contribuíram para seu sucesso.

Fontes próximas às negociações sugerem que todo o grupo Breuninger poderia ser vendido por um valor empresarial de 2,5 bilhões de euros. Após a dedução da dívida, o preço de compra poderia chegar a cerca de 2 bilhões de euros, com cerca de 1,8 bilhão de euros atribuídos à propriedade. Esperam-se ofertas iniciais até o final de outubro. De acordo com uma lista da investment bank Macquarie, 31 empresas, incluindo tanto investidores financeiros quanto empresas varejistas, expressaram interesse em Breuninger.

A Breuninger, por sua vez, nem confirmou nem negou a venda planejada, afirmando: "Não podemos fornecer informações sobre as perguntas que você fez, já que a Breuninger geralmente não comenta rumores do mercado".

Em 2023, a empresa relatou vendas de cerca de 1,5 bilhão de euros, um aumento de sete por cento em relação a 2019. A Breuninger afirma que a metade de suas vendas vem de seu comércio online. Portanto, é pouco provável que o motivo da venda seja o mau desempenho do negócio.

Comprador de KaDeWe, Central Group, em Conversas

A possível venda da Breuninger e o quanto potenciais compradores estão interessados é incerto. De acordo com a "Wiwo", candidatos a aquisição renomados já fizeram abordagens: El Corte Ingles da Espanha, Galeries Lafayette da França e Richard Baker e o Central Group da Tailândia, que recentemente adquiriu o grupo KaDeWe. Segundo o especialista da indústria da moda Jürgen Müller no portal profashionals.de, o Central Group ofereceria benefícios sinérgicos significativos: as lojas KaDeWe e Breuninger se tornariam líderes de mercado de luxo, o know-how online beneficiaria ambas e o Central Group teria uma posição de negociação forte em compras com seu outro portfólio - Selfridges, Globus, De Bijenkorf e La Rinascente - em relação a marcas de luxo, que cada vez mais preferem suas próprias lojas e lojas online ao comércio atacadista clássico.

Hoje, o Central Group possui 42 lojas em oito países, tornando-o o maior varejista de luxo da Europa para a família bilionária Chirathivat. A família também possui hotéis no Japão e na Áustria. No entanto, a Tailândia permanece o local principal do grupo. Aqui, é líder de mercado em shoppings centers, continua a operar lojas de departamentos clássicas, hotéis e restaurantes e também constrói complexos residenciais e, segundo suas próprias declarações, é o maior desenvolvedor e operador de edifícios de escritórios.

Conhecido na Europa, o Central Group ganhou atenção principalmente por sua colaboração com o grupo falido Signa do René Benko. Após a série de falências do Signa, o Central Group recentemente adquiriu as ações de René Benko no grupo KaDeWe. Desde este verão, a icônica propriedade KaDeWe em Berlim também pertence ao Central Group. Ao ser questionado pelo Capital, o Central Group recusou-se a comentar: "Não comentaremos especulações", afirmou a empresa.

Uma divisão da Breuninger e uma venda separada de suas propriedades e negócios varejistas também é possível. No entanto, tais estratégias provaram ser um grande fardo, como visto na saga Karstadt-Kaufhof.

Propriedades a serem Vendidas Separadamente, Mas para Quem?

De acordo com a "Wirtschaftswoche", o negócio varejista e as propriedades serão definitivamente vendidos separadamente. Permanece incerto se todas as localizações da Breuninger são de propriedade da família. O relatório menciona as três empresas de fundos com sede em Frankfurt, Deka, DWS e Union Investment, todas provedoras de fundos imobiliários abertos, bem como o banco norte-americano Morgan Stanley e a empresa de private equity Apollo como potenciais compradores.

Nenhuma das empresas mencionadas - DWS, Deka, Union Investment ou Morgan Stanley - respondeu ao pedido de comentário do Capital, e a Apollo inicialmente deixou o pedido sem resposta. No entanto, disse-se off the record que alguns "suspeitos habituais" foram mencionados para iniciar o processo de venda. Um dos potenciais compradores mencionados no relatório afirmou que definitivamente não estava interessado nas propriedades da Breuninger. Outro expressou surpresa, dizendo: "Esta é a primeira vez que ouço falar disso", quando questionado pelo Capital.

A 14ª loja Breuninger no Westfield Quartier em Hamburgo's Hafencity está programada para abrir em 17 de outubro. Até então, pode haver mais informações disponíveis, o que seria importante para muitos funcionários. Enquanto a união Verdi não vê nenhuma ameaça imediata aos 6.500 empregos, alguns funcionários ainda estão preocupados. "Não estou muito preocupado com a segurança do emprego. A Breuninger está em uma posição muito melhor do que outros varejistas de tecidos", disse Wolfgang Krüger, que lidera o departamento de comércio da Verdi na Baden-Württemberg. No entanto, alguns funcionários estão preocupados.

A possível venda da Breuninger pode levar a mudanças significativas na indústria da moda, uma vez que potenciais compradores como El Corte Ingles, Galeries Lafayette e o Central Group, conhecidos por seu portfólio de varejo de luxo, expressam interesse. O Central Group, com sua forte presença na Europa e expertise em comércio eletrônico, poderia oferecer benefícios sinérgicos significativos com a Breuninger.

No processo de potencialmente separar o negócio varejista e as propriedades, diversas empresas imobiliárias como Deka, DWS, Union Investment, Morgan Stanley e empresas de private equity são mencionadas como potenciais compradores, embora suas respostas não sejam claramente expressas.

