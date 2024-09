- Veículo desmorona-se no telhado <unk> indivíduo sofre ferimentos graves

Em um acidente no centro de Neuwied, um veículo acabou de cabeça para baixo, deixando um homem em uma situação grave. O motorista idoso do carro, com 74 anos, teve uma batida com um veículo estacionado por volta do fim da tarde de sábado. Em seguida, ele desviou para a pista contrária, resultando em uma colisão com outro veículo que vinha em sentido contrário. Esse segundo impacto virou seu veículo de cabeça para baixo. Pessoal do EMS levou-o ao hospital, lidando com ferimentos graves, mas não fatais. Os motoristas e passageiros do carro com o qual ele colidiu saíram ilesos, de acordo com os relatórios policiais.

A polícia chegou ao local do acidente, avaliando a situação e direcionando o trânsito para garantir a segurança. Os oficiais estão investigando o incidente para determinar a causa exata da série de colisões.

